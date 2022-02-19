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Витао: У Шахтера всегда есть несколько вариантов игры, чтобы побеждать соперника
Защитник рад вчерашней победе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Центрбек "Шахтера" Витао поделился впечатлениями после победы над "Астаной" (3:0) в товарищеском матче.
– Отличный результат. Мы прекрасно поработали и смогли использовать на практике все, что тренировали на этих сборах. Радуемся, что удалось забить три гола и не пропустить, что тоже очень важно.
– Чего требовал Мистер перед спаррингом и удалось ли выполнить его указания?
– Всегда стараемся вносить в игру то, что отрабатываем на тренировках, именно такова была установка. Тренируемся очень тщательно, и во время матча у нас есть много вариантов заготовок, применяемых на поле. Мистер просит получать удовольствие от игры, и мы это делаем.
– Команда создала несколько убийственных моментов. Это "Шахтер" показал свою силу или "Астана" так раскрепощенно позволила сыграть нашей команде?
– В этом наша заслуга. Соперник был достаточно сильным и квалифицированным, но у нас всегда есть несколько вариантов игры, чтобы побеждать такие команды, так что заслуга в таком результате полностью наша, – сказал Витао.
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