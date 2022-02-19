Сухой финал. Шахтер на сборах не сумел обыграть Ригу

Донецкий "Шахтер" завершил сборы. В свой последний день в Турции коллектив де Дзерби, не шибко радовавший болельщиков количеством спаррингов, встретился с "Ригой", которая пополнила этой зимой свой состав сразу двумя украинцами. Сначала в качестве свободного агента подписали Юрченко, а после арендовали Филиппова. Обе фамилии украинскому зрителю знакомы, что придавало сегодняшнему товарняку пусть и минимальный, но интерес.

Вчера лидер УПЛ провел добротный матч против "Астаны", в котором Роберто де Дзерби задействовал основу и практически не делал замен. Это привело к двум вещам. Во-первых, из-за этого, судя по всему, сократили время матча с "Ригой" - вместо 90 минут стало 60. А может просто захотели пораньше вернуться домой. Не так давно по этой же схеме "горняки" играли против "Мариуполя" и... И проиграли. Во-вторых, единственный итальянский тренер в Украине решил в конце немного покуражиться, выпустив экспериментальный состав. Здесь и Судаков в центре поля, и Бондарь в качестве капитана, и сразу три представителя юниорского состава. Ну и самое главное, нельзя не сказать о Соломоне, который проводил свой первый матч в 2022-м году.

Длинное вступление мы написали неспроста. О самом матче говорить почти нечего, ибо в отличие от встречи с "Астаной", с "Ригой" донецкий клуб практически ничем не запомнился. За первые 30 минут был зафиксирован лишь один эпизод, который случился еще и у ворот Трубина. "Шахтер" неудачно исполнил угловой, после чего на подборе было сразу два футболиста "горняков" - Булеза и Конопля. А где на подборе двое, там всегда неразбериха. Андрей и Ефим не разобрались друг с другом, мяч подхватил соперник и организовал буллит для Лукили. Хорошо, что Трубин продолжил тащить.

Немного ускорить матч помог Додо, который вышел в перерыве, заняв позицию на левом фланге атаки. А почему бы и нет, скажем мы хором. Правда даже несмотря на две замены (также появился Пятов), опаснее смотрелась "Рига". Латвийский клуб снова имел хороший шанс после обрезки обороны "Шахтера", однако Камесс не попал в дальний угол с выгодной позиции. "Горняки" ответили передачей Додо на Соломона - перспективно, но без удара.

Вроде все. Ничего не забыли, да и говорить особо не о чем. "Шахтер" сухо завершил свой путь на сборах и теперь вернется в Украину. По плану - подготовка к первой официальной игре года, в которой коллектив де Дзерби столкнется с "Металлистом 1925". Там придется играть гораздо быстрее и креативнее, дабы остаться лидером УПЛ.

Контрольный матч, 19.02.2022

"Шахтер" - "Рига" 0:0

"Шахтер": Трубин (Пятов 31) - Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза - Бондаренко, Судаков - Нерес, Педриньо, Соломон - Погорелый (Додо 31)