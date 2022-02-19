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Кристал Пэлас – Челси 0:1. Рекордные 7 касаний Лукаку – Видео обзор

Премьер-лига
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Зиеш спас на 89-й минуте встречи

Кристал Пэлас – Челси 0:1. Рекордные 7 касаний Лукаку – Видео обзор

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" обыграл в гостях "Кристал Пэлас" в рамках 25 тура Премьер-лиги 1:0. Зиеш выручил "синих" на 89 минуте, а Ромелу Лукаку поставил антирекорд по касаниям мяча за матч.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Хаким Зиеш
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