Премьер-лига
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Кристал Пэлас – Челси 0:1. Рекордные 7 касаний Лукаку – Видео обзор
Зиеш спас на 89-й минуте встречи
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" обыграл в гостях "Кристал Пэлас" в рамках 25 тура Премьер-лиги 1:0. Зиеш выручил "синих" на 89 минуте, а Ромелу Лукаку поставил антирекорд по касаниям мяча за матч.
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