Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты Смалийчука владели частью экономических прав на Гуцуляка и требуют от Десны свой процент
Очередная проблема у Десны
Украинский журналист и ведущий Профутбола Владимир Зверев сообщил о том, что старые львовские "Карпаты", как и "
Гуцуляк перешел из "Десны" в "Днепр-1" летом 2021 года и "Карпаты" (Смалийчука) хотели бы получить свой процент от перехода, так как, согласно документам, "Десна" владела лишь половиной экономических прав на футболиста.
Отмечается, что речь идет о сумме порядка 350-400 тысяч евро за эту половину экономических прав. И на этой почве еще летом между "Карпатами" и "Десной" начался юридический диалог.
На запрос "Карпат" Смалийчука "Десна" ответила информацией, что старые "Карпаты" уже прекратили профессиональную деятельность, а значит, потеряли статус субъекта футбола.
В "Карпатах" же настаивают, что несмотря на то, что основная команда не является участником соревнований УПЛ и ПФЛ, они продолжают деятельность в детско-юношеском футболе. В частности, заключен договор с той школой, которая воспитала Гуцуляка. И что школа играет в соревнованиях под эгидой УАФ.
На данный момент дело уже рассматривает УАФ, которая должна и вынести решение.
Напомним, что Гуцуляк перешел в "Десну" из "Карпат" летом 2020 года, а через год черниговцы продали его в "Днепр-1".
Популярное сейчас
- Мампасси принял российское гражданство - ФОТО
- (Анти) Герой футбольного дня. Жерсон Родригес
- Металлист интересуется аргентинцем, Виктория вернула голкипера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО