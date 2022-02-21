Карпаты Смалийчука владели частью экономических прав на Гуцуляка и требуют от Десны свой процент

Украинский журналист и ведущий Профутбола Владимир Зверев сообщил о том, что старые львовские "Карпаты", как и " Десна ", владели 50% экономических прав на полузащитника Алексея Гуцуляка. И сейчас львовский клуб хочет получить свои деньги от трансфера полузащитника из "Десны" в "Днепр-1".

Гуцуляк перешел из "Десны" в "Днепр-1" летом 2021 года и "Карпаты" (Смалийчука) хотели бы получить свой процент от перехода, так как, согласно документам, "Десна" владела лишь половиной экономических прав на футболиста.

Отмечается, что речь идет о сумме порядка 350-400 тысяч евро за эту половину экономических прав. И на этой почве еще летом между "Карпатами" и "Десной" начался юридический диалог.

На запрос "Карпат" Смалийчука "Десна" ответила информацией, что старые "Карпаты" уже прекратили профессиональную деятельность, а значит, потеряли статус субъекта футбола.

В "Карпатах" же настаивают, что несмотря на то, что основная команда не является участником соревнований УПЛ и ПФЛ, они продолжают деятельность в детско-юношеском футболе. В частности, заключен договор с той школой, которая воспитала Гуцуляка. И что школа играет в соревнованиях под эгидой УАФ.

На данный момент дело уже рассматривает УАФ, которая должна и вынести решение.

Напомним, что Гуцуляк перешел в "Десну" из "Карпат" летом 2020 года, а через год черниговцы продали его в "Днепр-1".