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Президент Десны: Я принял решение идти на довыборы в ВР от правящей партии Слуга народа

Премьер-лига
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(1 голосов)

Теперь то все проблемы Десны останутся в прошлом

Президент Десны: Я принял решение идти на довыборы в ВР от правящей партии Слуга народа

Фото: desna.football

Новина українською

Президент Десны Владимир Левин, отвечая на вопрос о системе подогрева на стадионе в Чернигове, внезапно заявил, что идет на выборы.

— Была информация, что на стадионе Десны нет подогрева. В связи с этим, не успеют подготовить газон к старту УПЛ, и матч с Динамо пройдет в Киеве. Это правда?

— Стадион принадлежит государству. Десна за свой счет сделала электрический подогрев поля, но нужно сделать подключение. Для этого необходимо, чтобы включилось государство. К сожалению, Десна не может за него включиться.

Нужно внести строчку в бюджете на имя Министерства спорта. Я принял решение идти на довыборы в депутаты от правящей партии "Слуга народа", и в том числе, среди прочих важных вопросов, внести также строчки в проект решения о ремонте стадиона в Чернигове.

Возвращаясь к матчу с Динамо. Поле на стадионе Десны накрыто, сегодня тепло и погодные условия в Чернигове не должны ухудшиться к минусовой температуре. Если температура не упадет до минус пяти, то матч с Динамо спокойно пройдет на стадионе имени Гагарина. Проблем с полем нет, оно в очень хорошем состоянии. Десна за свой счет сделала одно из лучших полей на территории Украины, - сказал Левин.

Напомним, что выборы в округе №206, который охватывает Новозавдоской район Чернигова, район возле города и Рипкинский район, пройдут 27 марта.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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Динамiт (Василькiв)
22.02.2022 в 00:27
Вiн з великим заброшенным вступить i до "единоi росii" !
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
22.02.2022 в 00:28
задоволенням
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 00:18
А что, у них конверты толще?
Ответить
+3
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.02.2022 в 00:07
Лєнін, так ти ж щось кудахтав проти зеленої влади, коли вводили санкції проти всяких мертвечуків. Що, вже швиденько перефарбувався?
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+3
-1


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