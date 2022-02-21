Президент Десны: Я принял решение идти на довыборы в ВР от правящей партии Слуга народа

Президент Десны Владимир Левин, отвечая на вопрос о системе подогрева на стадионе в Чернигове, внезапно заявил, что идет на выборы.

— Была информация, что на стадионе Десны нет подогрева. В связи с этим, не успеют подготовить газон к старту УПЛ, и матч с Динамо пройдет в Киеве. Это правда?

— Стадион принадлежит государству. Десна за свой счет сделала электрический подогрев поля, но нужно сделать подключение. Для этого необходимо, чтобы включилось государство. К сожалению, Десна не может за него включиться.

Нужно внести строчку в бюджете на имя Министерства спорта. Я принял решение идти на довыборы в депутаты от правящей партии "Слуга народа", и в том числе, среди прочих важных вопросов, внести также строчки в проект решения о ремонте стадиона в Чернигове.

Возвращаясь к матчу с Динамо. Поле на стадионе Десны накрыто, сегодня тепло и погодные условия в Чернигове не должны ухудшиться к минусовой температуре. Если температура не упадет до минус пяти, то матч с Динамо спокойно пройдет на стадионе имени Гагарина. Проблем с полем нет, оно в очень хорошем состоянии. Десна за свой счет сделала одно из лучших полей на территории Украины, - сказал Левин.

Напомним, что выборы в округе №206, который охватывает Новозавдоской район Чернигова, район возле города и Рипкинский район, пройдут 27 марта.