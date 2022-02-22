От Григорчука не стоит ожидать мгновенного чуда. Что говорить об аутсайдерах перед стартом второй части УПЛ

Эпиграф. UA-Футбол готовится к возобновлению матчей УПЛ и готовит к этому наших читателей. Авторы сайта подготовили превью второй части кампании в четырех частях, где поделили команды по их местам и турнирным целям. Сегодня поговорим об аутсайдерах нынешнего сезона.

От Григорчука не стоит ожидать мгновенного чуда в "Черноморце"

Главные трансферы на вход: Руди Пожег (л.в.), Вандерсон (о.п./ц.з.), Артем Сухоцкий (л.з), Борислав Цонев (а.п.)

Руди Пожег (л.в.), Вандерсон (о.п./ц.з.), Артем Сухоцкий (л.з), Борислав Цонев (а.п.) Главные трансферы на выход: Артур Авагимян (л.в.), Роман Вантух (л.з.), Владислав Ванат (ц.н)

Все мы любим немного поностальгировать. Любое приятное воспоминание из детства вызывает в нас ощущения радости, желания вернуться туда, где тебе было хорошо и не было проблем. Вся Одесса сейчас находится примерно в такой эйфории. В "Черноморец" вернулся Роман Григорчук, человек, при котором "моряки" достигали больших крупных успехов, играли в еврокубках, пытались давать отпор лучшим командам страны. Было славно, одесситы, не так ли?

Более того, Григорчука позвало новое руководство, предоставив тренеру "Карт-бланш", что в переводе дословно означает "пустой лист/чек". Туда Роман Йосифович вписал имена 15-ти новичков. Теперь "Черноморец" это больше не "Динамо-2", где играют молодые воспитанники киевской академии. Теперь это коллектив, набитый опытными украинцами и интересными легионерами. Коллектив, который не должен бороться за выживание, а уже играть в еврокубках. Так ведь, одесситы?

Но давайте не торопиться. Роман Григорчук - не Антонио Конте, и задачи выстрелить сразу после прихода у него нет. "Чемпион трех стран" - наставник, который строит команду, а не излечивает её с первой минуты, а потому мы ожидаем не самые простые полгода одесской команды. Примерно это же говорит и сам Григорчук, для которого сейчас есть одна цель - остаться в элите. А летом можно будет строить более глобальные планы.

Стоит понимать, что по своему составу "Черноморец" - середняк с претензией на еврокубки, но нельзя подписать 15 новичков и требовать от них мгновенного результата. Нужно время. Да и знаменитый Winter Cup показал, что Григорчук пытается построить в Одессе умный и современный футбол, что не сделать со скоростью света. В общем, мы ждем, что "моряки" точно останутся в элите, но без серьезного продвижения вверх по таблице. Рано. Основные достижения второй эпохи Григорчука должны будут начаться в следующем сезоне. Или мы не правы, одесситы? Георгий Грошев

Турнирные перспективы "Ингульца" всё ещё неясны

Главные трансферы на вход : Сакив (л.з), Кучер, Клищук (оба - вратари), Клименко (ц.п), Близниченко (п.п)

: Сакив (л.з), Кучер, Клищук (оба - вратари), Клименко (ц.п), Близниченко (п.п) Главные трансферы на выход: Гальчук и Шуст (оба - вратари), Лупашко (о.п),

В итогах первой половины сезона мы писали, что прошлым летом "казаки" провалили трансферную кампанию: усиления как такового не было, вся работа просто вышла в ноль. Этой зимой клуб сработал если не в том же ключе, то очень похоже. Клуб практически не потерял жизненно важных футболистов, но и никем серьёзно не усилился. Потеряли двух с половиной голкиперов (Гальчук и Шуст, Малыш уже давно был вне игры), вместо них подписали далеко не самых стабильных Кучера и Клищука. Без Лупашко и Якимова остались практически с голой опорной зоной, а трансферы на выход компенсировал только Клименко, который в последнее время сидел в запасе в "Мариуполе". Вопросов нет, Владислав - игрок неплохой, просто Остап Маркевич его постоянно тушил не на своей позиции. Но это также вряд ли трансфер под команду, которая когда-то мечтает о борьбе за еврокубки. Также удивляют подписания бразильца Уилльяма и нидерландца Антви - кто это вообще такие? Зато нашлось место в зарплатной ведомости для левого защитника Сакива: на секундочку, это пятый игрок, который может сыграть на этой позиции. Он выиграет конкуренцию у остальных, здесь вопросов нет. Есть вопрос, что делать с остальными? Главные надежды лично у меня связаны с Близниченко - очень талантливым правым вингером, у которого пока не всё получается. Может, в "Ингульце" удастся перезапустить свою карьеру? Возраст ведь ещё не критичный: всего 27.

В общем, предпосылок к возможному прорыву петровчан в таблице никаких. Это всё тот же коллектив из зоны переходных матчей, как "Минай", "Львов" и, возможно, "Мариуполь". Остальные слишком хороши для нынешнего "Ингульца" в качестве конкурентов. Многие отмечают силу Сергея Лавриненко как тренера. Возможно, и так. Но последние полтора года должны были показать, что улучшать результаты, меняя при этом модели машин на другие, но с теми же характеристиками, невозможно. Поворознюку пора предложить что-то посерьёзнее, чем трансферы из аутсайдеров УПЛ, Первой лиги, Грузии или Беларуси. Александр Рыженко

Говорить о "Минае" как об одном из главных претендентов на вылет не позволяет разве что приход именитого тренера

Главные трансферы на вход: Александр Бандура (врт.), Игорь Дуць (ц.з.), Юрий Коломоец (ц.н.)

Александр Бандура (врт.), Игорь Дуць (ц.з.), Юрий Коломоец (ц.н.) Главные трансферы на выход: Александр Петрусенко (о.п.), Рустам Ахмедзаде (ц.н.), Сергей Мякушко (п.в.)

Главные зимние потери "Миная" – Сергей Мякушко и Александр Петрусенко. Последний перешел в клуб из Венгрии, обогатив бюджет ужгородского клуба. А вот по финансовым условиям перехода Мякушко в "Колос" пресс-служба "Миная" отказываться говорить как официально, так и неофициально.

Ушел и все. Можно также отметить потерю Рустема Ахмедзаде и Дмитрия Билонога. Все это в купе является довольно ощутимым ударом прежде всего по атакующей способности "Миная", которая и без того была не слишком мощной. Бросается в глаза приход экс-игрока сборной Украины Юрия Коломойца, который с не менее опытным Евгением Селезневым должен добавить линии атаки закарпатцев зрелости. Но достаточно ли всего этого для прорыва? Трудный вопрос.

Если бы не приход именитого тренера, о "Минае" можно было бы говорить как об одном из главных претендентов на вылет. По крайней мере, кадровый потенциал команды не позволяет рассчитывать на что-либо другое. Но есть Шаран – тренер, имеющий опыт выступлений в Лиге Европы, тренер, занимавший третье место УПЛ и прививавший своей команде узнаваемый стиль.

Однако в "Александрии" у Шарана было достаточно времени для реализации своих идей. На него не давили ни руководство, ни ожидания. Развитие могло быть постепенным и планомерным, а с "Минаем" нужно давать результат немедленно. И здесь нужно будет делать то, чего еще никогда команде не удавалось.

А именно – побеждать на выезде. В оставшихся до финиша двенадцати турах "Минай" шесть раз сыграет дома и шесть раз – на выезде. Даже если в домашних поединках довести процент набора очков до 75-ти (сейчас – чуть менее тридцати), без выездных побед остаться в элите будет сложно. Это испытание для всех: и для футболистов, и для тренера.

Прогнозы вряд ли могут быть утешительными. Единственным вариантом для "Миная" видится цепляться за зону переходных матчей и летом сражаться с претендентами из Первой лиги. В принципе, ничего невозможного. Но постараться нужно. Игорь Семйон

Быков и Гальчук помогут "Мариуполю" в защите. А дальше все зависит от Маркевича

Главные трансферы на вход : Алексей Быков (ц.з), Евгений Гальчук (врт.)

: Алексей Быков (ц.з), Евгений Гальчук (врт.) Главные трансферы на выход, Марк Мампасси (ц.з.), Олег Кудрик (врт.)

По итогам первой части сезона именно "Мариуполь" был худшей командой лиги. Несмотря на попытки руководства и тренера спихнуть все на малоопытную команду, их игра (команды, не руководства) по большей мере удручала. Провалы в обороне, аномальное количество пропущенных голов (44 за 18 игр), нестабильная игра в атаке говорили о том, что дела у Остапа Мироновича идут не очень. Многие ожидали смены тренера, но руководство прошло испытание верой, оставив молодого наставника, предоставив ему второй шанс. Или третий, мы уже сбились со счету.

Спасти "Мариуполь" в столь сложный период могла лишь качественная трансферная кампания. Не сказать, что на рынке "приазовцы" поработали идеально, но два важных перехода, хотя точнее сказать возвращения, все же случились. Опытные Быков и Гальчук вернулись на берега Азовского моря, дабы спасать не последний для себя клуб в тяжелый момент. Их качества точно помогут. Быков должен будет заменить ушедшего Мампасси, составив тандем с Чоботенко в центре обороны, в то время как Гальчук, с большей долей вероятности, будет первым выбором на вратарскую позицию. Несмотря на временные помутнения, опыта у него хватает, а это сейчас ой как важно.

Также не обошлось без очередного молодого пополнения - Гончарук, Козык и Гулько, судя по всему, вторую часть кампании также проведут в "Мариуполе".

Вопрос один: спасется ли "Мариуполь"? Скажем так, шансы на это есть. Быков, Гальчук и Чоботенко (он много пропустил из-за травмы) вернулись и одним своим опытом наладят игру в обороне. А значит, пропускать "приазовцы" будут меньше. А значит, уже сделают шаг вперед. В остальном все зависит от Остапа Маркевича, которому пора показывать свой тренерский потенциал. У него все еще самая молодая команда лиги, от этого никуда не деться, но и постоянно прикрываться этим фактом, как свинцом от гамма-излучения, не получится. Нужен результат. Георгий Грошев

