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От Григорчука не стоит ожидать мгновенного чуда. Что говорить об аутсайдерах перед стартом второй части УПЛ
Традиционное превью от UA-Футбол
Фото: ФК Черноморец
Эпиграф. UA-Футбол готовится к возобновлению матчей УПЛ и готовит к этому наших читателей. Авторы сайта подготовили превью второй части кампании в четырех частях, где поделили команды по их местам и турнирным целям. Сегодня поговорим об аутсайдерах нынешнего сезона.
От Григорчука не стоит ожидать мгновенного чуда в "Черноморце"
- Главные трансферы на вход: Руди Пожег (л.в.), Вандерсон (о.п./ц.з.), Артем Сухоцкий (л.з), Борислав Цонев (а.п.)
- Главные трансферы на выход: Артур Авагимян (л.в.), Роман Вантух (л.з.), Владислав Ванат (ц.н)
Все мы любим немного поностальгировать. Любое приятное воспоминание из детства вызывает в нас ощущения радости, желания вернуться туда, где тебе было хорошо и не было проблем. Вся Одесса сейчас находится примерно в такой эйфории. В "Черноморец" вернулся Роман Григорчук, человек, при котором "моряки" достигали больших крупных успехов, играли в еврокубках, пытались давать отпор лучшим командам страны. Было славно, одесситы, не так ли?
Более того, Григорчука позвало новое руководство, предоставив тренеру "Карт-бланш", что в переводе дословно означает "пустой лист/чек". Туда Роман Йосифович вписал имена 15-ти новичков. Теперь "Черноморец" это больше не "Динамо-2", где играют молодые воспитанники киевской академии. Теперь это коллектив, набитый опытными украинцами и интересными легионерами. Коллектив, который не должен бороться за выживание, а уже играть в еврокубках. Так ведь, одесситы?
Но давайте не торопиться. Роман Григорчук - не Антонио Конте, и задачи выстрелить сразу после прихода у него нет. "Чемпион трех стран" - наставник, который строит команду, а не излечивает её с первой минуты, а потому мы ожидаем не самые простые полгода одесской команды. Примерно это же говорит и сам Григорчук, для которого сейчас есть одна цель - остаться в элите. А летом можно будет строить более глобальные планы.
Стоит понимать, что по своему составу "Черноморец" - середняк с претензией на еврокубки, но нельзя подписать 15 новичков и требовать от них мгновенного результата. Нужно время. Да и знаменитый Winter Cup показал, что Григорчук пытается построить в Одессе умный и современный футбол, что не сделать со скоростью света. В общем, мы ждем, что "моряки" точно останутся в элите, но без серьезного продвижения вверх по таблице. Рано. Основные достижения второй эпохи Григорчука должны будут начаться в следующем сезоне. Или мы не правы, одесситы? Георгий Грошев
Турнирные перспективы "Ингульца" всё ещё неясны
- Главные трансферы на вход: Сакив (л.з), Кучер, Клищук (оба - вратари), Клименко (ц.п), Близниченко (п.п)
- Главные трансферы на выход: Гальчук и Шуст (оба - вратари), Лупашко (о.п),
В итогах первой половины сезона мы писали, что прошлым летом "казаки" провалили трансферную кампанию: усиления как такового не было, вся работа просто вышла в ноль. Этой зимой клуб сработал если не в том же ключе, то очень похоже. Клуб практически не потерял жизненно важных футболистов, но и никем серьёзно не усилился. Потеряли двух с половиной голкиперов (Гальчук и Шуст, Малыш уже давно был вне игры), вместо них подписали далеко не самых стабильных Кучера и Клищука. Без Лупашко и Якимова остались практически с голой опорной зоной, а трансферы на выход компенсировал только Клименко, который в последнее время сидел в запасе в "Мариуполе". Вопросов нет, Владислав - игрок неплохой, просто Остап Маркевич его постоянно тушил не на своей позиции. Но это также вряд ли трансфер под команду, которая когда-то мечтает о борьбе за еврокубки. Также удивляют подписания бразильца Уилльяма и нидерландца Антви - кто это вообще такие? Зато нашлось место в зарплатной ведомости для левого защитника Сакива: на секундочку, это пятый игрок, который может сыграть на этой позиции. Он выиграет конкуренцию у остальных, здесь вопросов нет. Есть вопрос, что делать с остальными? Главные надежды лично у меня связаны с Близниченко - очень талантливым правым вингером, у которого пока не всё получается. Может, в "Ингульце" удастся перезапустить свою карьеру? Возраст ведь ещё не критичный: всего 27.
В общем, предпосылок к возможному прорыву петровчан в таблице никаких. Это всё тот же коллектив из зоны переходных матчей, как "Минай", "Львов" и, возможно, "Мариуполь". Остальные слишком хороши для нынешнего "Ингульца" в качестве конкурентов. Многие отмечают силу Сергея Лавриненко как тренера. Возможно, и так. Но последние полтора года должны были показать, что улучшать результаты, меняя при этом модели машин на другие, но с теми же характеристиками, невозможно. Поворознюку пора предложить что-то посерьёзнее, чем трансферы из аутсайдеров УПЛ, Первой лиги, Грузии или Беларуси. Александр Рыженко
Говорить о "Минае" как об одном из главных претендентов на вылет не позволяет разве что приход именитого тренера
- Главные трансферы на вход: Александр Бандура (врт.), Игорь Дуць (ц.з.), Юрий Коломоец (ц.н.)
- Главные трансферы на выход: Александр Петрусенко (о.п.), Рустам Ахмедзаде (ц.н.), Сергей Мякушко (п.в.)
Главные зимние потери "Миная" – Сергей Мякушко и Александр Петрусенко. Последний перешел в клуб из Венгрии, обогатив бюджет ужгородского клуба. А вот по финансовым условиям перехода Мякушко в "Колос" пресс-служба "Миная" отказываться говорить как официально, так и неофициально.
Ушел и все. Можно также отметить потерю Рустема Ахмедзаде и Дмитрия Билонога. Все это в купе является довольно ощутимым ударом прежде всего по атакующей способности "Миная", которая и без того была не слишком мощной. Бросается в глаза приход экс-игрока сборной Украины Юрия Коломойца, который с не менее опытным Евгением Селезневым должен добавить линии атаки закарпатцев зрелости. Но достаточно ли всего этого для прорыва? Трудный вопрос.
Если бы не приход именитого тренера, о "Минае" можно было бы говорить как об одном из главных претендентов на вылет. По крайней мере, кадровый потенциал команды не позволяет рассчитывать на что-либо другое. Но есть Шаран – тренер, имеющий опыт выступлений в Лиге Европы, тренер, занимавший третье место УПЛ и прививавший своей команде узнаваемый стиль.
Однако в "Александрии" у Шарана было достаточно времени для реализации своих идей. На него не давили ни руководство, ни ожидания. Развитие могло быть постепенным и планомерным, а с "Минаем" нужно давать результат немедленно. И здесь нужно будет делать то, чего еще никогда команде не удавалось.
А именно – побеждать на выезде. В оставшихся до финиша двенадцати турах "Минай" шесть раз сыграет дома и шесть раз – на выезде. Даже если в домашних поединках довести процент набора очков до 75-ти (сейчас – чуть менее тридцати), без выездных побед остаться в элите будет сложно. Это испытание для всех: и для футболистов, и для тренера.
Прогнозы вряд ли могут быть утешительными. Единственным вариантом для "Миная" видится цепляться за зону переходных матчей и летом сражаться с претендентами из Первой лиги. В принципе, ничего невозможного. Но постараться нужно. Игорь Семйон
Быков и Гальчук помогут "Мариуполю" в защите. А дальше все зависит от Маркевича
- Главные трансферы на вход: Алексей Быков (ц.з), Евгений Гальчук (врт.)
- Главные трансферы на выход, Марк Мампасси (ц.з.), Олег Кудрик (врт.)
По итогам первой части сезона именно "Мариуполь" был худшей командой лиги. Несмотря на попытки руководства и тренера спихнуть все на малоопытную команду, их игра (команды, не руководства) по большей мере удручала. Провалы в обороне, аномальное количество пропущенных голов (44 за 18 игр), нестабильная игра в атаке говорили о том, что дела у Остапа Мироновича идут не очень. Многие ожидали смены тренера, но руководство прошло испытание верой, оставив молодого наставника, предоставив ему второй шанс. Или третий, мы уже сбились со счету.
Спасти "Мариуполь" в столь сложный период могла лишь качественная трансферная кампания. Не сказать, что на рынке "приазовцы" поработали идеально, но два важных перехода, хотя точнее сказать возвращения, все же случились. Опытные Быков и Гальчук вернулись на берега Азовского моря, дабы спасать не последний для себя клуб в тяжелый момент. Их качества точно помогут. Быков должен будет заменить ушедшего Мампасси, составив тандем с Чоботенко в центре обороны, в то время как Гальчук, с большей долей вероятности, будет первым выбором на вратарскую позицию. Несмотря на временные помутнения, опыта у него хватает, а это сейчас ой как важно.
Также не обошлось без очередного молодого пополнения - Гончарук, Козык и Гулько, судя по всему, вторую часть кампании также проведут в "Мариуполе".
Вопрос один: спасется ли "Мариуполь"? Скажем так, шансы на это есть. Быков, Гальчук и Чоботенко (он много пропустил из-за травмы) вернулись и одним своим опытом наладят игру в обороне. А значит, пропускать "приазовцы" будут меньше. А значит, уже сделают шаг вперед. В остальном все зависит от Остапа Маркевича, которому пора показывать свой тренерский потенциал. У него все еще самая молодая команда лиги, от этого никуда не деться, но и постоянно прикрываться этим фактом, как свинцом от гамма-излучения, не получится. Нужен результат. Георгий Грошев
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