Директор Металлиста 1925: Подогрев поля на ОСК Металлист стоит 40 тысяч гривен в сутки

Исполнительный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин рассказал о подготовке поля стадиона "Металлист" к весенней части сезона.

"От нас, как от клуба, подготовка поля не зависит. Ею занимаются службы ОСК "Металлист". Накануне я имел разговор с директором стадиона, который меня заверил, что поле будет в идеальном состоянии. Вы сами можете убедиться, что оно в шикарном состоянии.

Это одно из лучших полей в Украине. Думаю, проблем никаких не будет. Все службы стадиона работают на максимальной мощности и готовят поле к стартовому туру.

Подогрев поля уже несколько дней включен. Это стандартная процедура подготовки. Все равное на почве наблюдаются заморозки, несмотря на то, что сейчас устойчиво солнечная погода. Поле готовится исключительно посредством подогрева.

Осознаем, что подогрев поля ложится на наши плечи. Это достаточно недешевое мероприятие. Мы готовы к этому, выполняем все взятые на себя обязательства.

За сутки, когда работает подогрев на полную мощность, тратится порядка 7 гигакалорий в сутки. Цена на энергоносители в Украине стандартная – порядка 6 тысяч гривен стоит 1 гигакалорий. Путем несложных вычислений понимаем, что 40 тысяч гривен в сутки стоит подогрев поля.

Если мы его включили неделю назад, можете сами посчитать – достаточно недешево", – сказал Неделин.