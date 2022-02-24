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Десна: От Ужгорода в Донецк, от Одессы в Чернигов, все мы – украинцы

Премьер-лига
(2 голосов)

Черниговский клуб отреагировал на вторжение России в Украину

Десна: От Ужгорода в Донецк, от Одессы в Чернигов, все мы – украинцы

Фото: ФК Десна

Новина українською

"Десна" опубликовала пост в связи с вторжением Российской Федерации на территорию Украины.

"Друзья, для Украины наступило трудное время. Старайтесь не паниковать, проверять всю имеющуюся информацию, доверяйте только официальным источникам, а главное – помогайте друг другу и забудьте обо всем, что нас отличает.

От Ужгорода в Донецк, от Одессы в Чернигов, фанаты "Десны", "Шахтера", "Металлиста", "Динамо", все мы – украинцы! Пора объединиться! Верьте в наших ребят из ВСУ!

Вместе мы победим! Слава Украине!", – говорится в сообщении черниговского клуба.

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Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Десна (Чернигов) война с Россией
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
24.02.2022 в 13:36
Типа Луганск не Украина? :)
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