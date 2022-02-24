Десна: От Ужгорода в Донецк, от Одессы в Чернигов, все мы – украинцы

"Десна" опубликовала пост в связи с вторжением Российской Федерации на территорию Украины.

"Друзья, для Украины наступило трудное время. Старайтесь не паниковать, проверять всю имеющуюся информацию, доверяйте только официальным источникам, а главное – помогайте друг другу и забудьте обо всем, что нас отличает.

От Ужгорода в Донецк, от Одессы в Чернигов, фанаты "Десны", "Шахтера", "Металлиста", "Динамо", все мы – украинцы! Пора объединиться! Верьте в наших ребят из ВСУ!

Вместе мы победим! Слава Украине!", – говорится в сообщении черниговского клуба.