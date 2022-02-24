Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!
Украинец выступил против российского диктатора-убийцы
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в своем Инстаграме обратился к президенту российской федерации владимиру путину:
Я надеюсь, что ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!, - написал украинский защитник.
Сегодня утром российская армия полномасштабно вторглась в Украину. Были обстреляны многие города и села, в том числе Киев, Харьков и Ивано-Франковск. Украинские вооруженные силы дают достойный отпор агрессору.
Всё будет Украина!
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