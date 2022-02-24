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Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!

Наши за границей
(6 голосов)

Украинец выступил против российского диктатора-убийцы

Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в своем Инстаграме обратился к президенту российской федерации владимиру путину:

Я надеюсь, что ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!, - написал украинский защитник.

Сегодня утром российская армия полномасштабно вторглась в Украину. Были обстреляны многие города и села, в том числе Киев, Харьков и Ивано-Франковск. Украинские вооруженные силы дают достойный отпор агрессору.

Всё будет Украина!

Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь! - изображение 1

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В статье: Национальная сборная Украины Владимир Путин Манчестер Сити Александр Зинченко
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(6 голосов)
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Комментарии (14)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.02.2022 в 12:19
Ви що сліпі? Адміни, я третій день пишу, щоб банили цих кремлеботів. Чому не реагуєте?
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
24.02.2022 в 11:57
ЮА-футбол, в столь темные времена для всех нас - вводите цензуру. Блокируйте русских провокаторов и ботов. Вы - ЮА! футбол, не забывайте.
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0
0
Party555 (Днепр)
24.02.2022 в 11:57
Если админы сайта не начнут банить врагов, то сами будут нести ответственность после принятия закона о коллаборантах
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0
0
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sasha popov (Салехард)
24.02.2022 в 11:55
Браво Саша! 100% твои слова до Бога дошли б
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+1
0
avatar
B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:40
Пишут, что нацбаты не дают отступать ВСУ, которые бегут.
Ответить
0
-5
DesnaUA (Чернигов)
24.02.2022 в 11:49
Иди на Х.У.Й!!!
Ответить
+1
-1
avatar
B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:54
Ну может у меня и не точная информация. Что в интернете прочел, то и написал. Прочитал, что нацбаты, как настоящие герои, стоят до конца, а ВСУ отступают. если у вас другая информация, то поделитесь, зачем сразу оскорблять?
0
-4
royalstas (Вінниця)
24.02.2022 в 11:56
Адміни забаньте цю мразоту! B_person (Амстердам)
Ответить
0
0
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B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:56
Та за что? Я наоборот восхищаюсь настоящими героями!
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.02.2022 в 11:28
футбол закрыли а концерты всякие развлечения нет
Ответить
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
24.02.2022 в 11:24
Однозначно!Сподіваюсь хочь тепер будете банити рюськомірну пі*доту
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+3
0
avatar
B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:47
Это ты на каком языке написал?
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 11:24
Сашко, вся Україна на це надіється. Слава Україні! Смерть окупантам!
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+2
0
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B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:40
Поддерживаю!
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0
-2


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