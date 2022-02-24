Бущан: Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан выступил с заявлением в связи с агрессией России.

"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ! Сейчас мы все должны объединяться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины.

Это не просто слова, это то, что чувствую, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги: гордость за нашу страну, гордость за нашу независимость и наших людей. Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности и никто не имеет права ее отрицать.

Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, которые защищают границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее.

Украина - превыше всего!", - написал Георгий в своем Instagram, прикрепив коллаж.