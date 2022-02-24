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Бущан: Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ
Голкипер "Динамо" отреагировал на ситуацию в стране
Фото: .instagram.com/georgiybuschan
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан выступил с заявлением в связи с агрессией России.
"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ! Сейчас мы все должны объединяться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины.
Это не просто слова, это то, что чувствую, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги: гордость за нашу страну, гордость за нашу независимость и наших людей. Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности и никто не имеет права ее отрицать.
Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, которые защищают границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее.
Украина - превыше всего!", - написал Георгий в своем Instagram, прикрепив коллаж.
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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