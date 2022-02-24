  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Динамо" отреагировал на ситуацию в стране

Бущан: Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ

Фото: .instagram.com/georgiybuschan

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан выступил с заявлением в связи с агрессией России.

"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ! Сейчас мы все должны объединяться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины.

Это не просто слова, это то, что чувствую, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги: гордость за нашу страну, гордость за нашу независимость и наших людей. Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности и никто не имеет права ее отрицать.

Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, которые защищают границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее.

Украина - превыше всего!", - написал Георгий в своем Instagram, прикрепив коллаж.

Читайте также"Я не трус". Луческу заявил, что не собирается покидать Киев

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...