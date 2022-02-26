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СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо переместились с киевского бункера на вокзал. Далее – Черновцы и в Румынию

Премьер-лига
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(1 голосов)

Это не их война

СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо переместились с киевского бункера на вокзал. Далее – Черновцы и в Румынию

фото - globo

UA-Футбол
Новина українською

Бразильские игроки "Шахтера" и "Динамо", которые в условиях нападения на Украину российского агрессора нашли убежище в гостинице "Опера" и бункерах под ней, смогли наконец-то отправиться на железнодорожный вокзал, расположенный примерно в двух километрах от отеля. Дальше поездом дорога в Черновцы, а оттуда – тоже поездом в Румынию. Об этом сообщает издание Globo.

Также источник добавляет, что сначала бразильцы отказывались садиться на поезд, считая это опасным. Но вынудили условия: закончились вода, еда, возникли проблемы со связью.

Вместе с футболистами – их семьи. Члены группы сказали журналистам, что им очень страшно.

Напомним, что в связи с нападением российско-фашистской орды на Украину местный чемпионат по футболу приостановлен.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Globo

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Комментарии (2)
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Некр!т (Дзвонимісто)
26.02.2022 в 19:10
Ау, ЗМІ? Правильно буде бразильські гравці "Шахтаря" та бразилець (одна особа) "Динамо" Дос Сантос Вітор Хуго Наум (Вітіньйо).
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Некр!т (Дзвонимісто)
26.02.2022 в 19:18
Та й взагалі у Динамо по одній особі поляк, словенець, уругваєць та сенегалець з ю-19.
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