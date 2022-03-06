Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рядом с Алиевым. Один из лидеров Колоса пошел в территориальную оборону
На страже столицы
фото - ФК Колос (Ковалівка)
Один из лидеров "Колоса", полузащитник Андрей Богданов, не остался в стороне от войны. Хавбек вступил в территориальную оборону Киева.
Соответствующую фотографию выложил Александр Алиев, на которой они вместе позируют с автоматами. Напомним, что сам Алиев давно находится в теробороне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фанаты Челси скандировали фамилию Абрамовича вместо поддержки Украины перед матчем
- "Конотопская ведьма" на заокеанском ТВ. Американцы в восторге
- В России арестовали американскую баскетболистку
- "Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...