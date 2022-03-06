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Рядом с Алиевым. Один из лидеров Колоса пошел в территориальную оборону

Премьер-лига
(1 голосов)

На страже столицы

Рядом с Алиевым. Один из лидеров Колоса пошел в территориальную оборону

фото - ФК Колос (Ковалівка)

UA-Футбол
Новина українською

Один из лидеров "Колоса", полузащитник Андрей Богданов, не остался в стороне от войны. Хавбек вступил в территориальную оборону Киева.

Соответствующую фотографию выложил Александр Алиев, на которой они вместе позируют с автоматами. Напомним, что сам Алиев давно находится в теробороне.

Читайте такжеАлиев: Я в Киеве. Буду защищать свою страну, где родились мои детки

Рядом с Алиевым. Один из лидеров Колоса пошел в территориальную оборону - изображение 1

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В статье: Александр Алиев Андрей Богданов Колос (Ковалевка)
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