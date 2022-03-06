Рядом с Алиевым. Один из лидеров Колоса пошел в территориальную оборону

Один из лидеров "Колоса", полузащитник Андрей Богданов, не остался в стороне от войны. Хавбек вступил в территориальную оборону Киева.

Соответствующую фотографию выложил Александр Алиев, на которой они вместе позируют с автоматами. Напомним, что сам Алиев давно находится в теробороне.