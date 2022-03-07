Президент Ворсклы: Путин - военный преступник, который должен понести наказание

Почетный президент полтавской "Ворсклы" Константин Жеваго высказался по поводу военной агрессии россии против Украины.

"Россия, возглавляемая Путиным, развязала ужасную войну против Украины и является агрессором. Путин – военный преступник, который должен понести наказание. Война, которая сейчас происходит в Украине – это большое горе и геноцид украинского народа. Я верю в единую цветущую Украину, в ее развитии и благополучии как части ЕС и НАТО.

Наши предприятия не ведут бизнес с РФ уже более 10 лет. Я и ведущие предприятия находятся в санкционных списках России.

Наши компании работают, помогая армии и территориальной обороне, а также заботятся о населении. Те предприятия, которые могут работать, производят необходимую для населения и государства продукцию, поддерживая рабочие места украинцев и уплачивая государству налоги.

Сотни миллионов гривен уже направлены в помощь армии, территориальной обороне и населению. В частности, компания АвтоКрАЗ бесплатно передала военным и территориальной обороне автомобилей более чем на 50 млн гривен, Ferrexpo выделила более 50 млн гривен в поддержку гуманитарных нужд ВСУ, уплатила 1 млрд гривен налога на прибыль наперед и обеспечивает гуманитарные потребности населения и терробороны.

Предприятия, производящие продукты питания и медицинские препараты, бесплатно осуществляют поставки многомиллионных партий своей продукции для нужд Харькова, Полтавы, Киева и других городов. Все предприятия реагируют на запросы ВСУ, территориальной обороны и общин по поводу обеспечения текущих потребностей", – сказал Жеваго в интервью "Экономической правде".