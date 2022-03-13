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Пятов: Страшная война, это настоящий фашизм. Чувство, что это длится уже вечность

Премьер-лига
(4 голосов)

Украинский вратарь высказался насчет российского вторжения

Пятов: Страшная война, это настоящий фашизм. Чувство, что это длится уже вечность

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Андрей Пятов поделился мнениями на счет российской войны против Украины.

– Андрей, 18 дней Украина противостоит военной агрессии со стороны России. Какое у тебя к этому отношение?

– Такое чувство, что это длится уже вечность. Страшная война, это настоящий фашизм – не знаю, как объяснить словами. Одному человеку что-то случилось, и он решил напасть на мирную, свободную страну. Это самое ужасное. Как и все украинцы, мы надеемся, что это скоро закончится.

– Как ты узнал о начале войны и какова была первая реакция?

– 24 февраля я проснулся в 5 утра от звука, похожего на пролетающий истребитель, а жена проснулась буквально в нескольких минутах от звука взрыва. Она не поверила и сидела в шоке, а я сразу же открыл телефон, прочел новости и увидел, что началась война. Дальше раздался еще один взрыв, и мы поняли, что нужно действовать: собирать детей, спускаться в паркинг, куда-то в хранилище, в подвал.

– Как следишь за ситуацией в стране? Поддерживаете ли связь с партнерами по команде?

– Очень внимательно слежу за всем, что происходит. Также вместе помогаем всем. И информационно также: мы должны донести миру, что это российская агрессия, почему есть много фактов. Мы все видим своими глазами, все снимаем, фиксируем, а не то, что российская пропаганда, где просто на словах все, где не приводят никаких фактов. Это вообще абсурд. Поддерживаю, конечно же, контакты с партнерами, команда имеет группы: помогаем с выездами и переездом, стараемся, кто в чем нуждается, помочь, посоветовать или что-то еще.

– Как сейчас проходят дни для тебя и твоей семьи?

– Каждый день – словно "день сурка". Ничего ведь не меняется, бомбардировки продолжаются, мир это все видит, и дети это все видят. Самое страшное – дети гибнут, наши дети! Важно, что мы всему миру показываем, что это просто геноцид.

– Ты участвовал в записи обращения в футбольное сообщество с призывом говорить правду о войне. Как еще сейчас известные люди могут помочь украинскому народу в этой борьбе?

– Конечно, известные люди оказывают влияние: как медийное, так и финансовое. Кто занимается волонтерством, кто вступает в терроборону или идет в ВСУ – каждый выбирает для себя. И так же мы с ребятами вместе помогаем нашим солдатам всем, в чем они нуждаются. Слава воинам – нашим героям! Хотел бы обратиться ко всем украинцам: каждый день вы доказываете, что сильнейшая и лучшая нация. Мы должны держаться вместе, потому что только сами можем помочь себе. Мы знаем, что у нас сильные духом управящиеся люди, которые смогут все преодолеть!

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК "Шахтер"

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 20:55
Андрей, если выучишь истинную историю, то это, по отношению к Украине, действительно длится вечность...
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