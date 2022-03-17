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Александр Шовковский перечислил военные конфликты россии и вспомнил подлодку Курск

Премьер-лига
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Легендарный вратарь в очередной раз высказался в Инстаграм по поводу войны с РФ

Александр Шовковский перечислил военные конфликты россии и вспомнил подлодку Курск

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший вратарь и капитан, а в настоящем и тренер сборной Украины высказался по поводу войны с россией. "Все, что связано со словом "русский", будет связано с изувером, с нацизмом, с фашизмом с геноцидом! С ненавистью… с рашизмом!", – написал он в Инстаграм.

"Говорят, для того чтобы изменить привычку нужно 21 день! Идет 21-й день войны! Войны против народа, которого наши деды считали братским! Как хорошо, что у нас только два таких "братских народа"!

Я почему-то вспомнил историю с подводной лодкой Курск, которая произошла 12 августа 2000 года. Я прекрасно помню эту трагедию, но дело не в этом! Я не мог понять, почему, имея возможность спасти своих плененных, но все еще живых военных моряков в подводной лодке, руководство стране во главе с Путиным решило этого не делать! Почему тогда это событие решили умалчивать?

Многие родители погибших тогда моряков пытались узнать правду и рассказать об этой трагедии всему миру, но им закрывали рты. Для всех желающих можете посмотреть фильм, запрещенный для показа в России: "Курск — подводная лодка в мутной воде". Но главное, что я хочу заметить, это то, что именно с этого момента началось тотальное преследование свободы печати, свободы мысли и свободы выражения. А также начало конца для демократического направления развития страны.

Но это не был первый шаг! До этого были: приднестровский конфликт с Молдовой 1992 года и создание непризнанной ПМР, Первая чеченская война 1994 года, Вторая чеченская война 1999 года. После этого была война в Грузии 2008 и создание непризнанных анклавов Южной Осетии и Абхазии, непризнанная миром аннексия Крыма (непризнанная миром) 2014 года. Война на Донбассе и создание непризнанных ДНР и ЛНР, что происходит и в наше время. Но сейчас не об этом!

Главное, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и всего мира! Все, что связано со словом "русский", будет связано с изуверством, с нацизмом, с фашизмом с геноцидом! С ненавистью, с рашизмом! Берегите себя и своих близких! Все будет Украина! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам!", – написал Александр в своем инстаграм.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
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