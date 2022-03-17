УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Колоса принял присягу на верность народу Украины - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Колоса принял присягу на верность народу Украины - ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист с первых дней войны взял в руки автомат

Хавбек Колоса принял присягу на верность народу Украины - ВИДЕО

Фото: instagram.com/andreybecks

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов с начала войны защищает нашу страну от российских захватчиков. 32-летний украинец последовал примеру многих украинских спортсменов и знаменитостей и записался в ряды территориальной обороны Киева.

А уже сегодня, на 22-й день войны, Богданов принял присягу на верность украинскому народу. Соответствующее видео футболист опубликовал в своем Instagram.

К слову, Богданов - воспитанник киевского "Динамо". За первую команду киевлян он выступал в первой половине сезона 2012/2013, проведя всего 10 матчей. Кроме того, на счету футболиста один матч за национальную сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Богданов Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...