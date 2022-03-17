Хавбек Колоса принял присягу на верность народу Украины - ВИДЕО

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов с начала войны защищает нашу страну от российских захватчиков. 32-летний украинец последовал примеру многих украинских спортсменов и знаменитостей и записался в ряды территориальной обороны Киева.

А уже сегодня, на 22-й день войны, Богданов принял присягу на верность украинскому народу. Соответствующее видео футболист опубликовал в своем Instagram.

К слову, Богданов - воспитанник киевского "Динамо". За первую команду киевлян он выступал в первой половине сезона 2012/2013, проведя всего 10 матчей. Кроме того, на счету футболиста один матч за национальную сборную Украины.