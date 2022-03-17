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Кендзера до конца сезона будет выступать в своем бывшем клубе

Премьер-лига
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Томаш будет временно играть в чемпионате Польше

Кендзера до конца сезона будет выступать в своем бывшем клубе

Фото: lechpoznan.pl

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера будет выступать в чемпионате Польши на правах аренды до конца текущего сезона.

27-летний поляк официально стал игроком "Леха" - соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба польского клуба. Томаш уже выступал за поляков в период 2012-2017 годов.

Переход стал возможным благодаря разрешению ФИФА относительно легионеров, выступающих в чемпионате Украины.

Добавим, что Кендзера защищает цвета "Динамо" с 2017 года. В текущем сезоне поляк сыграл 22 матча за киевлян во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Лех

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