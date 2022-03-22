Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов

Владелец адвокатского бюро Илья Скоропашкин рассказал DynamoKiev.ua о будущем украинского футбола в условиях войны. "ФИФА предоставляет полностью адекватную оценку происходящей в Украине ситуации", – говорит он.

– Первый вопрос — фундаментальный: как быть с чемпионатом Украины? Он останется несостоявшемся или есть шанс доиграть его где-нибудь в другой стране?

– Со 100% уверенностью можно сказать, что чемпионат не будет доигрываться до завершения войны. Это вполне понятно. Большое количество футболистов и тренеров так или иначе обороняют Украину от преступного военного нападения со стороны России.

Важным вопросом для разработки механизма доигрывания будет дата завершения войны. Президент УАФ дал достаточно понятный комментарий для ситуации с чемпионатом: «Первоочередной план — доиграть чемпионат по спортивному принципу. Но мы понимаем, что ситуация может развиваться по разным сценариям, так что будем смотреть по обстоятельствам».

За рубежом розыгрыш чемпионата будет рассматриваться, скорее всего, лишь в экстренном случае полной неготовности украинских стадионов после войны.

– Как будет с представительством наших клубов в еврокубках?

– Опять же, все зависит от даты завершения войны. Если это будет осенью и наш чемпионат так и не будет доигран по лучшему варианту — возможно, евросезон 2022/2023 будет без украинских клубов. Не исключаем, что организаторами соревнований будут разработаны особые критерии именно для украинских клубов.

Главными вопросами остаются матчи национальной сборной с Шотландией и "Динамо U-19" со "Спортингом".

– Как ФИФА отреагировала на войну?

– В связи с полномасштабной войной, развернутой Российской Федерацией на территории Украины, ФИФА утвердила временное Приложение 7 к Регламенту ФИФА по статусу и трансферу футболистов. Обратите внимание, что ФИФА предоставляет полностью адекватную оценку происходящей в Украине ситуации, называя вещи своими именами: войну так и называют "войной" ("the war"), сделаны широкие исключения для украинских и иностранных футболистов и тренеров, зарегистрированных УАФ, и только для иностранцев, зарегистрированных РФС, получающих возможность досрочно прекратить свои контракты без каких-либо последствий.