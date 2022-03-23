Мораес: Ежедневно общаюсь с людьми из Украины, пытаясь как-то помочь

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес дал интервью прессе на представлении в качестве новичка бразильского "Коринтианса".

"Мне до сих пор очень трудно об этом говорить. Я не могу положить трубку, я не хочу вешать трубку. Пока идет война, я буду оставаться на связи с людьми из Украины, пытаясь как-то помочь. Ежедневно я общаюсь с людьми, которые все еще там, иногда им нужна поддержка, чтобы вывезти семью. У меня большая дружба с украинским народом. Это вопрос двустороннего движения. Я до сих пор не могу улыбаться так, как хотелось бы, и я смогу делать это вновь только тогда, когда прекратится эта война.

Очень грустно осознавать, что многие футболисты ехали в Украину в поисках лучшего контракта. В этом году количество бразильцев увеличилось втрое: во втором дивизионе, в футзале, в женском футболе… Я не общаюсь со всеми, но у меня есть контакты с некоторыми, которые просят о помощи, и по возможности я стараюсь помочь, чем могу. У украинцев, с которыми я общаюсь, единственная надежда, что вскоре эта война закончится. Многие уже уехали, а другие сидят в бункерах и ждут чуда.

Как случился мой трансфер в "Коринтианс"? Все было очень быстро. Я приехал в Бразилию, провел некоторое время с семьей, отключил телефон на три дня. Мне это было нужно, потому что, то, через что я прошел, было очень тяжело воспринимать. В первый день я думал о будущем, о возможности играть за "Коринтианс", где я прошел этап восстановления, о привязанности, которую я ощущаю к этому клубу. Я разговаривал с моим отцом и моим братом (бывшими футболистами), и сначала они были удивлены, но я рассказал им все, и они поняли профессиональную часть вопроса и теперь все счастливы", - сказал Мораес.