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Бущан: Вся наша страна в лице военных борется не за какого-то политика, а за свою землю
И это действительно так
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своих последних переживаниях, связанных с войной в Украине, а также поделился эмоциями после визита в один из военных госпиталей.
"Мы с самого начала с ребятами из "Динамо" договорились не афишировать свою помощь. Можно много говорить, красить себе щеки в сине-желтые цвета и надевать патриотические ленточки, но в итоге не сделать ничего. А можно делать добрые дела тихо.
Ребята, которым мы помогаем, об этом знают. Помимо нашего фонда, армии помогает очень много людей – к примеру, Тарас Михалик, с которым я близко дружу. Мы приобрели машину для разведывательного батальона, закупили бронежилеты и тепловизоры, индивидуальные аптечки и медикаменты. Кроме того, работаем над вопросом помощи детям, пострадавшим от российской агрессии. Ведь дети – это наше будущее.
Вся наша страна в лице этих военных борется не за какого-то политика, мы боремся за свою землю. На нашу землю пришли враги. Мне очень жаль этих пострадавших ребят. Я был и в киевском госпитале, но еще до полномасштабной войны. Без слез на это смотреть невозможно, а эмоции тяжело описать словами. Люди, которые пошли воевать за нашу страну, вызывают у меня огромную гордость и уважение. Это наши супергерои", — цитирует Бущана сайт "Динамо".
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