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Бразильский клуб арендовал защитника Шахтера
В конце специального трансферного окна
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский "Интернасьональ" объявил об аренде защитника "Шахтера" Витао. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и оформлено в последние мгновения специального трансферного окна, которое действовало до седьмого апреля включительно и позволяло игрокам с чемпионата Украины переходить в другие клубы без разрыва текущих контрактов.
????Vitão estava desde 2019 no Shakhtar e acumulou experiência de dois anos e meio no futebol europeu, participando das principais competições europeias.— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 7, 2022
???? Saiba mais: https://t.co/AESxod6cfT #VamoInter pic.twitter.com/mnPVCLOyeD
"Витао выступает в "Шахтере" с 2019-го года и накопил два с половиной года опыта в европейском футболе, участвуя в основных европейских соревнованиях", - написала пресс-служба "Интернасьоналя" в твиттере, презентуя новичка.
Напомним, что "Шахтер" преимущественно украинскими игроками проведет европейское турне вместо официальных матчей, отмененных в Украине из-за вторжения российских оккупантов. К "горнякам" в Турции уже присоединился Роберто Де Дзерби.
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