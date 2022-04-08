Бразильский клуб арендовал защитника Шахтера

Бразильский "Интернасьональ" объявил об аренде защитника "Шахтера" Витао. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и оформлено в последние мгновения специального трансферного окна, которое действовало до седьмого апреля включительно и позволяло игрокам с чемпионата Украины переходить в другие клубы без разрыва текущих контрактов.

????Vitão estava desde 2019 no Shakhtar e acumulou experiência de dois anos e meio no futebol europeu, participando das principais competições europeias.



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"Витао выступает в "Шахтере" с 2019-го года и накопил два с половиной года опыта в европейском футболе, участвуя в основных европейских соревнованиях", - написала пресс-служба "Интернасьоналя" в твиттере, презентуя новичка.

Напомним, что "Шахтер" преимущественно украинскими игроками проведет европейское турне вместо официальных матчей, отмененных в Украине из-за вторжения российских оккупантов. К "горнякам" в Турции уже присоединился Роберто Де Дзерби.