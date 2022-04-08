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Бразильский клуб арендовал защитника Шахтера

Премьер-лига
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В конце специального трансферного окна

Бразильский клуб арендовал защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский "Интернасьональ" объявил об аренде защитника "Шахтера" Витао. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и оформлено в последние мгновения специального трансферного окна, которое действовало до седьмого апреля включительно и позволяло игрокам с чемпионата Украины переходить в другие клубы без разрыва текущих контрактов.

"Витао выступает в "Шахтере" с 2019-го года и накопил два с половиной года опыта в европейском футболе, участвуя в основных европейских соревнованиях", - написала пресс-служба "Интернасьоналя" в твиттере, презентуя новичка.

Напомним, что "Шахтер" преимущественно украинскими игроками проведет европейское турне вместо официальных матчей, отмененных в Украине из-за вторжения российских оккупантов. К "горнякам" в Турции уже присоединился Роберто Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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