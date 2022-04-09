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Президент Вереса заявил, что реконструкция стадиона Авангард в Ровно близка к завершению

Премьер-лига
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Россияне и этому помешали

Президент Вереса заявил, что реконструкция стадиона Авангард в Ровно близка к завершению

uaf.ua

Новина українською

Президент "Верес" Иван Надеин прокомментировал современное состояние работ на реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно:

“Остался сравнительно незначительный объем работ по завершению реконструкции “Авангарда”. Сошла трава. Смонтированы почти все сиденья на трибунах. Во многих помещениях сделаны отделочные работы. Осталось благоустройство территории и согласование вопросов безопасности зрителей. Это можно сделать в течение короткого отрезка времени и после этого запускать работу стадиона.

Ровно может стать одним из центров футбольной и спортивной жизни в Западной Украине. Но для этого нужно выполнить одно условие – отразить нашествие агрессора и одержать победу. Верим в наши Вооруженные Силы и устойчивость украинского народа”, – сказал Надеин.

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Напомним, что в предыдущем сезоне в рамках Первой лиги "Верес" играл свои домашние матчи на стадионе "Колос" в Млинове. Текущий розыгрыш чемпионата команда проводила на арене “Авангард” в Луцке, а уже с нового сезона планировалось стартовать на ровенском “Авангарде”, который находится на реконструкции уже десятилетиями.

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В статье: Верес (Ровно) стадион Авангард (Ривне)
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Источник:
Сфера ТБ

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