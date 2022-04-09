Президент Вереса заявил, что реконструкция стадиона Авангард в Ровно близка к завершению

Президент "Верес" Иван Надеин прокомментировал современное состояние работ на реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно:

“Остался сравнительно незначительный объем работ по завершению реконструкции “Авангарда”. Сошла трава. Смонтированы почти все сиденья на трибунах. Во многих помещениях сделаны отделочные работы. Осталось благоустройство территории и согласование вопросов безопасности зрителей. Это можно сделать в течение короткого отрезка времени и после этого запускать работу стадиона.

Ровно может стать одним из центров футбольной и спортивной жизни в Западной Украине. Но для этого нужно выполнить одно условие – отразить нашествие агрессора и одержать победу. Верим в наши Вооруженные Силы и устойчивость украинского народа”, – сказал Надеин.