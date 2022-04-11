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Нападающий Металлиста 1925 перешел в клуб испанской Сегунды
17-летний украинец продолжит карьеру в другом клубе
Фото: cdlugo.com
Нападающий "Металлиста 1925" Владислав Островский перешел в испанский "Луго, выступающий в Сегунде.
Харьковский клуб досрочно прекратил сотрудничество с 17-летним украинцем, позволив ему перебраться в Испанию. Подробности соглашения не разглашаются.
В нынешнем сезоне Островский провел 16 матчей за юношескую команду "Металлиста 1925" (2 гола и 3 результативные передачи), а также успел дебютировать за основную команду харьковчан в УПЛ.
"Луго" занимает 15-е место в турнирной таблицы испанской Сегунды, набрав 45 очков в 35 матчах.
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