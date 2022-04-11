Лучший бомбардир Металлиста 1925 досрочно вернулся на родину

Бразильский нападающий "Металлиста 1925" Марлисон уехал на родину. Об этом передает официальный сайт харьковчан.

"1925" досрочно прервал аренду нападающего, которая должна была действовать до лета 2022-го года. Марлисон вернется в клуб "Фигейренсе".

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Марлисон - лучший бомбардир "Металлиста 1925". На его счету пять точных ударов за первые полгода.