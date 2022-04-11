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Лучший бомбардир Металлиста 1925 досрочно вернулся на родину
А должен был играть до лета
Фото: Мария Шейк
Бразильский нападающий "Металлиста 1925" Марлисон уехал на родину. Об этом передает официальный сайт харьковчан.
"1925" досрочно прервал аренду нападающего, которая должна была действовать до лета 2022-го года. Марлисон вернется в клуб "Фигейренсе".
Марлисон - лучший бомбардир "Металлиста 1925". На его счету пять точных ударов за первые полгода.
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Источник:Металлист 1925
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