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Лучший бомбардир Металлиста 1925 досрочно вернулся на родину

Премьер-лига
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А должен был играть до лета

Лучший бомбардир Металлиста 1925 досрочно вернулся на родину

Фото: Мария Шейк

UA-Футбол
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Бразильский нападающий "Металлиста 1925" Марлисон уехал на родину. Об этом передает официальный сайт харьковчан.

"1925" досрочно прервал аренду нападающего, которая должна была действовать до лета 2022-го года. Марлисон вернется в клуб "Фигейренсе".

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Марлисон - лучший бомбардир "Металлиста 1925". На его счету пять точных ударов за первые полгода.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Марлисон
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Источник:
Металлист 1925

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