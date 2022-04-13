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Многолетний контракт, 15 процентов Шахтеру от следующей продажи. Детали переезда Соломона в Англию

Премьер-лига
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(2 голосов)

Осталось дождаться лишь официального подтверждения

Многолетний контракт, 15 процентов Шахтеру от следующей продажи. Детали переезда Соломона в Англию

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Со следующего сезона Манор Соломон будет выступать в составе "Фулхэма". Об этом можно говорить практически официально.

Инсайдер Фабрицио Романо публикует полные детали сделки. "Горняки" за вингера получат семь с половиной миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, "Шахтеру" причитается 15 процентов от следующей продажи Соломона.

Сам Манор подпишет пятилетний контракт. К новому клуб он присоединится первого июля 2022-го.

Отметим, что "Фулхэм" уверенно лидирует в Чемпионшипе и уверенно идет к тому, чтобы в следующем сезоне сыграть в АПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
13.04.2022 в 18:38
жесть він мінімум 15 коштує... думаю навіть за 20 було б не важко продати....
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