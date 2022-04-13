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Многолетний контракт, 15 процентов Шахтеру от следующей продажи. Детали переезда Соломона в Англию
Осталось дождаться лишь официального подтверждения
Фото: ФК Шахтер
Со следующего сезона Манор Соломон будет выступать в составе "Фулхэма". Об этом можно говорить практически официально.
Инсайдер Фабрицио Романо публикует полные детали сделки. "Горняки" за вингера получат семь с половиной миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, "Шахтеру" причитается 15 процентов от следующей продажи Соломона.
Manor Solomon to Fulham, done deal. Fee will be €7.5m plus 15% future sale profit to Shakhtar, deal completed by Pini Zahavi and Shlomy Ben Ezra. Here we go. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2022
Contract until 2027. Solomon will join Fulham on July 1 with work permit - now he stays with Shakhtar. pic.twitter.com/r7zSEEfiwP
Сам Манор подпишет пятилетний контракт. К новому клуб он присоединится первого июля 2022-го.
Отметим, что "Фулхэм" уверенно лидирует в Чемпионшипе и уверенно идет к тому, чтобы в следующем сезоне сыграть в АПЛ.
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