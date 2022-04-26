Шансы Украины на ЧМ-22, Луческу покинет Динамо, новая форма Шахтера | ЖВВВ #2

Война в Украине продолжается уже более двух месяцев. За это время наша страна смогла сделать невозможное - выстоять под натиском превосходящих сил оккупантов из росии. И мы не просто стоим. Наши воины каждый день превращают жизнь захватчиков на сплошной ад. Наш народ един в своей решимости - выгнать всю нечисть с нашей земли. Мы свободные люди, и ни перед кем не станем на колени. Потому что, как говорил Франко: "Найстрашніша клятьба — полюбити раба". Именно поэтому мы боремся! Именно поэтому мы продолжаем жить! И украинский футбол от нас не отстает!

В этом видео вы узнаете, куда Мирча Луческу может уйти из Динамо, как выглядит новая форма Шахтера, шансы сборной Украины на выход в финальную часть ЧМ-22, как Де Дзерби наехал на русских, как Суркис вновь зашкварився и многое другое! Приятного просмотра, все будет Украина!