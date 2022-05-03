Григорчук: Готов ли я возглавить Шахтер? Я тренер Черноморца - это дорогой для меня клуб

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал возможность того, что Роберто де Дзерби покинет "Шахтер".

"Не считаю правильным обсуждать решение де Дзерби. Я читал его интервью, мне нравится его позиция. Он говорил, что с Украиной, что ему нравится украинский народ, украинский чемпионат. Говорил, что даже готов бесплатно работать в "Шахтере". Я слышал это, а то, что он покидает "Шахтер" – такой информации у меня нет. Степаненко сказал, что де Дзерби вместе с помощниками на 50% уже простился с командой. Но, как я понял, окончательного решения еще нет. Все, что я слышал до этого, мне позиция Де Дзерби нравится.

Неправильно говорить о кандидатурах, на этот момент Де Дзерби для меня – тренер "Шахтера". Де Дзерби провел очень серьезную работу в "Шахтере", внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

Сменить де Дзерби? На данный момент я тренер "Черноморца", о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду будет мало”, - заявил Григорчук.