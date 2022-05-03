  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: Готов ли я возглавить Шахтер? Я тренер Черноморца - это дорогой для меня клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Готов ли я возглавить Шахтер? Я тренер Черноморца - это дорогой для меня клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный наставник хочет продолжить работу с одесситами

Григорчук: Готов ли я возглавить Шахтер? Я тренер Черноморца - это дорогой для меня клуб

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал возможность того, что Роберто де Дзерби покинет "Шахтер".

Читайте также"Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере

"Не считаю правильным обсуждать решение де Дзерби. Я читал его интервью, мне нравится его позиция. Он говорил, что с Украиной, что ему нравится украинский народ, украинский чемпионат. Говорил, что даже готов бесплатно работать в "Шахтере". Я слышал это, а то, что он покидает "Шахтер" – такой информации у меня нет. Степаненко сказал, что де Дзерби вместе с помощниками на 50% уже простился с командой. Но, как я понял, окончательного решения еще нет. Все, что я слышал до этого, мне позиция Де Дзерби нравится.

Неправильно говорить о кандидатурах, на этот момент Де Дзерби для меня – тренер "Шахтера". Де Дзерби провел очень серьезную работу в "Шахтере", внес определенный вклад в развитие украинского футбола. Чем больше таких тренеров будет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

Сменить де Дзерби? На данный момент я тренер "Черноморца", о чем мы можем говорить. Это очень дорогой для меня клуб. Сказать, что я очень люблю эту команду будет мало”, - заявил Григорчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дрюон (Одесса)
03.05.2022 в 20:01
И мы любим Вас, Роман Иосифович. И даже если Вы примете решение возглавить Шахтер - не обидимся и продолжим за Вас болеть.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде