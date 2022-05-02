Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере
Похоже, итальянец покинет донецкий клуб
Фото: ФК Шахтер
Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби дал комментарий касательно своего будущего в команде после игры с "Хайдуком".
"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера "Шахтера". Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше.
И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться", - заявил де Дзерби.
Роберто де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021-го года. С ним команда начала процесс перестройки и сумела добиться некоторых успехов - зимнее лидерство, завоеванный Суперкубок. С другой стороны, были и провальные результаты в еврокубках с установленным антирекордом.
Напомним, что судьба будущего сезона УПЛ остается неизвестно. Нынешний был завершен досрочно из-за войны в Украине, которую организовала Россия. Исполком УАФ официально утвердил завершение сезона, по итогам которого "Шахтер" получил право попасть в квалификацию ЛЧ.
Популярное сейчас
- Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков
- Ливерпуль готов выставить на трансфер свою звезду
- Милан сохраняет лидерство в Серии А, Эвертон не теряет надежд остаться в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- СМИ: Клубы УПЛ следующий сезон могут начать в разных чемпионатах
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО