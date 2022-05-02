"Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби дал комментарий касательно своего будущего в команде после игры с "Хайдуком".

"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера "Шахтера". Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше.

И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться", - заявил де Дзерби.

Роберто де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021-го года. С ним команда начала процесс перестройки и сумела добиться некоторых успехов - зимнее лидерство, завоеванный Суперкубок. С другой стороны, были и провальные результаты в еврокубках с установленным антирекордом.

Напомним, что судьба будущего сезона УПЛ остается неизвестно. Нынешний был завершен досрочно из-за войны в Украине, которую организовала Россия. Исполком УАФ официально утвердил завершение сезона, по итогам которого "Шахтер" получил право попасть в квалификацию ЛЧ.