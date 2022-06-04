Педриньо: Хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант

Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо рассказал о своих планах на будущее:

"На тот момент, когда началась война, все происходило очень быстро, времени было мало. Поэтому я со своим менеджером решил посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас стоит подождать, мы не можем принимать поспешные решения.

Где бы я ни оказался, хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант. Будь то в Европе или здесь, в Бразилии. Ко мне звонил по телефону Рожерио Сени, но у меня есть история, которую удалось создать в "Коринтиансе". Моим приоритетом всегда был именно этот клуб", – сказал Педриньо.