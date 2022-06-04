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Педриньо: Хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант

Премьер-лига
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Игрок высказался о войне в Украине

Педриньо: Хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо рассказал о своих планах на будущее:

"На тот момент, когда началась война, все происходило очень быстро, времени было мало. Поэтому я со своим менеджером решил посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас стоит подождать, мы не можем принимать поспешные решения.

Где бы я ни оказался, хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант. Будь то в Европе или здесь, в Бразилии. Ко мне звонил по телефону Рожерио Сени, но у меня есть история, которую удалось создать в "Коринтиансе". Моим приоритетом всегда был именно этот клуб", – сказал Педриньо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Globo

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