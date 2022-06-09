Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Виктор Скрипник возглавит полтавскую Ворсклу
Серьезное назначение
Фото: ФК Заря Луганск
С 1-го июля Виктор Скрипник станет главным тренером полтавской "Ворсклы". Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых".
По данным источника, стороны согласовали все детали будущей сделки. Впрочем, никаких деталей полтавчане не дают. Известно только, что Скрипник готов бороться за самые высокие цели.
Виктор Анатольевич на протяжении трех лет возглавлял "Зарю", с которой дважды становился бронзовым призером и играл в еврокубках. Его контракт с луганчанами действителен до конца сезона.
Напомним, что перед Скрипником с "Ворсклой" работал Юрий Максимов, контракт которого также завершился.
Популярное сейчас
- Евро-2023. Украина U-21 – Франция U-21 3:3. Дружеский дыр-дыр и второе место в группе
- Данилов: Пока неизвестно, кто виноват в оккупации юга. Вопрос достаточно сложный
- Министр обороны Украины – о поставках оружия, ежедневных потерях ВСУ и тактике российской армии
- Ребров ответил на вопрос о возможности возглавить Шахтер
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений