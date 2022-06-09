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Официально: Виктор Скрипник возглавит полтавскую Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Серьезное назначение

Официально: Виктор Скрипник возглавит полтавскую Ворсклу

Фото: ФК Заря Луганск

UA-Футбол
Новина українською

С 1-го июля Виктор Скрипник станет главным тренером полтавской "Ворсклы". Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых".

По данным источника, стороны согласовали все детали будущей сделки. Впрочем, никаких деталей полтавчане не дают. Известно только, что Скрипник готов бороться за самые высокие цели.

Виктор Анатольевич на протяжении трех лет возглавлял "Зарю", с которой дважды становился бронзовым призером и играл в еврокубках. Его контракт с луганчанами действителен до конца сезона.

Напомним, что перед Скрипником с "Ворсклой" работал Юрий Максимов, контракт которого также завершился.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (5)
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Джим Слэйд (Харьков)
10.06.2022 в 00:11
Отлично, больше шансов для Металлиста побороться за еврокубки
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.06.2022 в 22:45
Це цікаво
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 22:38
Хай щастить ворсклянам!
Ответить
0
0
avatar
ytcnjh (vtk)
09.06.2022 в 22:23
Только за.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
09.06.2022 в 22:11
Максимова Александрию,Бабича в Зарю,Вернидуба в Кривбасс
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