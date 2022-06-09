Официально: Виктор Скрипник возглавит полтавскую Ворсклу

С 1-го июля Виктор Скрипник станет главным тренером полтавской "Ворсклы". Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых".

По данным источника, стороны согласовали все детали будущей сделки. Впрочем, никаких деталей полтавчане не дают. Известно только, что Скрипник готов бороться за самые высокие цели.

Виктор Анатольевич на протяжении трех лет возглавлял "Зарю", с которой дважды становился бронзовым призером и играл в еврокубках. Его контракт с луганчанами действителен до конца сезона.

Напомним, что перед Скрипником с "Ворсклой" работал Юрий Максимов, контракт которого также завершился.