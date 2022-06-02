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Максимов: О своей отставке из Ворсклы узнал от соседа по даче
Тренер был шокирован увольнением
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Бывший тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, как узнал об отставке из полтавского клуба.
- Юрий Вильевич, руководители клуба объяснили вам свою позицию?
- Нет. Буквально вчера вечером разговаривали с Лысаком (вице-президент "Ворсклы", – прим.), но этой темы не касались. О том, что мой контракт с "Ворсклой" подошел к концу, мне сегодня сказал сосед по даче.
Жизнь такая, но хотелось бы, чтобы кто-то из клуба со мной связался по этому поводу, сказал "спасибо" за проделанную работу. Все-таки частичка жизни моей прошла в Полтаве. А так, получается, что я узнал об этом от посторонних людей. Как-то не по-человечески.
- В сегодняшнем интервью нашему сайту Лысак тоже не сказал ничего вразумительного на этот счет…
- Я так понимаю, что он ждет какого-то решения от Жеваго (почетный президент "Ворсклы", – прим.). Я так понял, никакой конкретики по поводу ближайшего будущего клуба нет. Понятно, что сейчас всем не до футбола, в стране идет война. Но если написали на сайте, почему не позвонить мне, не сказать об этом.
В любом случае жизнь продолжается. Благодарен "Ворскле", что для меня были созданы все условия. Не могу сказать, что не расстроен, потому что на что-то надеялся. Все-таки два с половиной года строил команду. Осадок остался от такого расставания, - отметил Максимов.
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