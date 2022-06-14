Кополовец: Вся Украина сейчас ходит в церковь. Это помогает. А кому верить?

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец ответил на вопросы Sport Arena, в том числе: сколько раз он ходил в церковь после начала полномасштабной войны с россией и что думает о россинах. "Это не люди", – приводит его слова Tribuna.ua

"Сейчас, я думаю, не только я, но и вся Украина ходит в церковь. Это действительно помогает. А кому верить? Ты должен во что-то верить.

Даже те люди, которые не верили в бога, сейчас верят, ходят и молятся. Я всегда хожу. Надо всегда ходить в церковь, а не только когда война", – сказал Кополовец.

Про россиян:

"Это деградировавшая нация. Это не люди. Это страна террористов, страна извергов. Они затронули глубины нашей ненависти, что ни одно поколение не простит им этого. Я не знаю, как эти люди будут жить дальше. Это не люди, это орки. Их грех называть людьми.

Вся нация прогнила изнутри. Надо, чтобы прошло столетие, чтобы люди поменялись. Если Путин скончается, это ничего не изменит. Наше отношение к ним уже не изменится. Столько зла они сделали нам, что это не изменится".