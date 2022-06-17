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Григорчук рассказал, готов ли Черноморец к старту нового сезона УПЛ
Клуб готов, а команды сейчас нет
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о том, готова ли одесская команда участвовать в новом сезоне УПЛ, если он начнется.
"Команды как таковой сейчас нет. Легионеры где-то в арендах играют. Хорошо, что хотя бы играют. А наши украинцы где-то тренируются, поддерживают форму, но о чем тут говорить...
Нужно минимум 6-8 недель для подготовки, и это всех, кроме "Динамо" и "Шахтера" касается. Нужен способ, чтобы команда вместе тренировалась. Что касается финансовой ситуации, то "Черноморец" готов участвовать в чемпионате", - сказал Григорчук в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, "Черноморец" занял 13-е место по итогам досрочно завершенного сезона-2021/2022 УПЛ.
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