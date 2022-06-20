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Полноценный переход. Основной вратарь Днепра-1 отправился в Бельгию
К сожалению, минус еще один легионер
Фото: Oud-Heverlee Leuven
"Днепр-1" потерял основного вратаря.
Румынский кипер Валентин Кожокару отправился в бельгийский клуб "Левен". Контракт подписан на три года. Никаких других деталей сделки пока что нет.
Transfernieuws!????— Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) June 20, 2022
Een nieuwe doelman vervoegt de manschappen van coach Brys!
Welkom, Valentin Cojocaru!
Lees meer ???? https://t.co/NkgwhCeKCY#transfer pic.twitter.com/EUbxO45oUY
Кожокару перешел в "Днепр-1" летом прошлого года и стал основным "первым номером". За днепрян он провел 14 игр (семь "сухарей"), а после начала военных действий отправился в аренду в "Фейеноорд".
Отметим, что контракт румына с "Днепром-1" действовал до лета 2023-го года.
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