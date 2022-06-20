Полноценный переход. Основной вратарь Днепра-1 отправился в Бельгию

"Днепр-1" потерял основного вратаря.

Румынский кипер Валентин Кожокару отправился в бельгийский клуб "Левен". Контракт подписан на три года. Никаких других деталей сделки пока что нет.

Transfernieuws!????



Een nieuwe doelman vervoegt de manschappen van coach Brys!

Welkom, Valentin Cojocaru!



Lees meer ???? https://t.co/NkgwhCeKCY#transfer pic.twitter.com/EUbxO45oUY — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) June 20, 2022

Кожокару перешел в "Днепр-1" летом прошлого года и стал основным "первым номером". За днепрян он провел 14 игр (семь "сухарей"), а после начала военных действий отправился в аренду в "Фейеноорд".

Отметим, что контракт румына с "Днепром-1" действовал до лета 2023-го года.