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Полноценный переход. Основной вратарь Днепра-1 отправился в Бельгию

Премьер-лига
(3 голосов)

К сожалению, минус еще один легионер

Полноценный переход. Основной вратарь Днепра-1 отправился в Бельгию

Фото: Oud-Heverlee Leuven

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" потерял основного вратаря.

Румынский кипер Валентин Кожокару отправился в бельгийский клуб "Левен". Контракт подписан на три года. Никаких других деталей сделки пока что нет.

Кожокару перешел в "Днепр-1" летом прошлого года и стал основным "первым номером". За днепрян он провел 14 игр (семь "сухарей"), а после начала военных действий отправился в аренду в "Фейеноорд".

Отметим, что контракт румына с "Днепром-1" действовал до лета 2023-го года.

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В статье: Ауд-Хеверле Левен СК Днепр-1 Валентин Кожокару
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.06.2022 в 22:55
идёт война зачем вообще начинать этот не кому не нужный ЧУ --кому нужен такой футбол на чужих полях и странах
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