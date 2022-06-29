Селезнев рассказал, сколько еще планирует играть

Нападающий "Миная" и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем будущем.

"Мы разговаривали с Богдановичем (Шараном). Он очень хочет (продлить контракт). Во-первых, я должен себя привести в порядок. Но я уже привел. Сначала я думал, заканчивать или нет, но я еще не наигрался. Я вижу, как молодые игроки тянутся ко мне. Я понимаю, что им нужно что-то передать. Пол года – и все, что у меня есть, оставлю им. Как дальше они будут играть – это их вопрос. Но я хочу показать, как надо работать, как тяжко бы не было на замене или в основе. И как надо делать свое дело. Я считаю, что я это смогу. Я покажу своим трудом, что надо делать.

Если у меня будет стимул, если есть куда стремиться, работать, чтобы получать удовольствие, то 2 года я смогу делать то, что я могу делать", - подытожил Селезнев.