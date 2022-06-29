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Тотовицкий вернется в Шахтер - Источник
Права на игрока принадлежат "Колосу"
shakhtar.com
Опытный полузащитник Андрей Тотовицкий в ближайшие дни вернется в "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".
"Донецкий клуб точно проводит работу по возвращению Даниила Сикана из "Ганзы". Думаю, что они это сделают. Будут Сикан, Вьюнник и, скорее всего, Лассина Траоре".
Я почти уверен, что "горняки" вернут Зубкова. Может даже Петряка, но я не уверен, что это прямое усиление. И, самое главное: я знаю точно, что на днях должны анонсировать возвращение Тотовицкого", - рассказал журналист Михаил Спиваковский.
Отметим, что Тотовицкий в 2021 году играл за "Десну". На его счету 3 гола за 13 матчей. В зимнее межсезонье Андрей подписал контракт с "Колосом".
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