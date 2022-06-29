Тотовицкий вернется в Шахтер - Источник

Опытный полузащитник Андрей Тотовицкий в ближайшие дни вернется в "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

"Донецкий клуб точно проводит работу по возвращению Даниила Сикана из "Ганзы". Думаю, что они это сделают. Будут Сикан, Вьюнник и, скорее всего, Лассина Траоре".

Я почти уверен, что "горняки" вернут Зубкова. Может даже Петряка, но я не уверен, что это прямое усиление. И, самое главное: я знаю точно, что на днях должны анонсировать возвращение Тотовицкого", - рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Отметим, что Тотовицкий в 2021 году играл за "Десну". На его счету 3 гола за 13 матчей. В зимнее межсезонье Андрей подписал контракт с "Колосом".