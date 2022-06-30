Бразильский легионер вернулся в Рух после аренды

Бразильский легионер вернулся в расположение "Руха".

После аренды снова со львовской командой находится полузащитник Таллес Бренер. Пресс-служба коллектива передает, что бразилец уже успел провести первую тренировку.

После начала военных действий в Украине Таллес отправился в четырехмесячную аренду в "КуПС". Там он отыграл десять встреч, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Контракт Бренера с "Рухом" рассчитан до лета 2024-го года.