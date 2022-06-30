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Бразильский легионер вернулся в Рух после аренды
Будем ждать на поле
Фото: ФК Рух
Бразильский легионер вернулся в расположение "Руха".
После аренды снова со львовской командой находится полузащитник Таллес Бренер. Пресс-служба коллектива передает, что бразилец уже успел провести первую тренировку.
После начала военных действий в Украине Таллес отправился в четырехмесячную аренду в "КуПС". Там он отыграл десять встреч, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Контракт Бренера с "Рухом" рассчитан до лета 2024-го года.
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