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Бразильский легионер вернулся в Рух после аренды

Премьер-лига
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Бразильский легионер вернулся в Рух после аренды

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский легионер вернулся в расположение "Руха".

После аренды снова со львовской командой находится полузащитник Таллес Бренер. Пресс-служба коллектива передает, что бразилец уже успел провести первую тренировку.

После начала военных действий в Украине Таллес отправился в четырехмесячную аренду в "КуПС". Там он отыграл десять встреч, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Контракт Бренера с "Рухом" рассчитан до лета 2024-го года.

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В статье: Рух (Львов) Таллес Бренер
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