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Кривбасс подписал Вернидуба-младшего и Хомченовского
Криворожцы продолжают формировать состав перед стартом в УПЛ
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" продолжает работать над усилением состава в летнее межсезонье перед стартом в УПЛ. Криворожский клуб объявил о подписании контракта с защитником Виталием Вернидубом и полузащитником Дмитрием Хомченовским.
Детали сделок не разглашаются.
Накануне оба футболиста покинули "Зарю" на правах свободных агентов.
34-летний Вернидуб уже защищал цвета красно-белых в сезоне-2006/07. В прошлом сезоне УПЛ на его счету 12 матчей за "Зарю". Также добавим, что Виталий - сын главного тренера криворожцев Юрий Вернидуба.
32-летний Хомченовский в свое время также выступал за криворожский клуб в сезоне-2010/11. В минувшем сезоне УПЛ он провел за "Зарю" 14 матчей.
Напомним, ранее "Кривбасс" уже подписал первых новичков – Дениса Устименко, Андрея Понедельника, Тимура Стецкова и Тимура Кораблина.
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