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Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

В Кривом Роге будет совсем другая команда

Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

ФК "Кривбасс" под руководством нового главного тренера Юрий Вернидуба кардинально изменит свой состав. Как сообщает Footboom, криворожцы прекратили сотрудничество сразу с 12 футболистами.

Команду по разным причинам покинули защитники Денис Балан, Владимир Заименко и Драган Ловрич, полузащитники Александр Горват, Алексей Збунь, Кристиан Илич, Назар Малиновский, Евгений Николашин, Александр Пятов, Клим Приходько, Артем Щедрый и Игорь Яровой.

Также отмечается возможное возвращение Николашина, который сейчас находитя в венгерской "Кишварде", ведь клуба еще необходимо договориться между собой о трансфере или аренде игрока.

Напомним, что "Кривбасс" уже подписал первых новичков – Дениса Устименко, Андрея Понедельника, Тимура Стецкова и Тимура Кораблина.

Читайте такжеГенеральный директор Кривбасса: Задача у нас одна - выходить и играть

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Щедрый Денис Балан Александр Горват Назар Малиновский Игорь Яровой Алексей Збунь Клим Приходько Александр Пятов Драган Ловрич Кристиан Илич
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Источник:
Footboom

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