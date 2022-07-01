Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ

ФК "Кривбасс" под руководством нового главного тренера Юрий Вернидуба кардинально изменит свой состав. Как сообщает Footboom, криворожцы прекратили сотрудничество сразу с 12 футболистами.

Команду по разным причинам покинули защитники Денис Балан, Владимир Заименко и Драган Ловрич, полузащитники Александр Горват, Алексей Збунь, Кристиан Илич, Назар Малиновский, Евгений Николашин, Александр Пятов, Клим Приходько, Артем Щедрый и Игорь Яровой.

Также отмечается возможное возвращение Николашина, который сейчас находитя в венгерской "Кишварде", ведь клуба еще необходимо договориться между собой о трансфере или аренде игрока.

Напомним, что "Кривбасс" уже подписал первых новичков – Дениса Устименко, Андрея Понедельника, Тимура Стецкова и Тимура Кораблина.