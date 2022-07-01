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Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ
В Кривом Роге будет совсем другая команда
Фото: fckryvbas.com
ФК "Кривбасс" под руководством нового главного тренера Юрий Вернидуба кардинально изменит свой состав. Как сообщает Footboom, криворожцы прекратили сотрудничество сразу с 12 футболистами.
Команду по разным причинам покинули защитники Денис Балан, Владимир Заименко и Драган Ловрич, полузащитники Александр Горват, Алексей Збунь, Кристиан Илич, Назар Малиновский, Евгений Николашин, Александр Пятов, Клим Приходько, Артем Щедрый и Игорь Яровой.
Также отмечается возможное возвращение Николашина, который сейчас находитя в венгерской "Кишварде", ведь клуба еще необходимо договориться между собой о трансфере или аренде игрока.
Напомним, что "Кривбасс" уже подписал первых новичков – Дениса Устименко, Андрея Понедельника, Тимура Стецкова и Тимура Кораблина.
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