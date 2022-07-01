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Динамо официально подтвердило уход форварда в аренду в Словакию

Премьер-лига
(1 голосов)

Эрик Рамирес в ближайший год будет играть за Слован

Динамо официально подтвердило уход форварда в аренду в Словакию

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило аренду венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса в "Слован". Ранее об этом соглашении сообщали словацкие СМИ.

"Форвард "Динамо" и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес следующий сезон проведет на правах аренды в словацком клубе "Слован". Отметим, что у "Слована" будет опция выкупа контракта игрока", - пишет официальный аккаунт "Динамо" в соцсетях.

Эрик Рамирес перешел в "Динамо" в июле 2021-го года с "ДАК" 1904. Всего провел за киевскую команду семь матчей, забил один гол. Часть прошлого сезона Эрик Рамирес провел в Сегунде за "Спортинг" (Хихон).

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В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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