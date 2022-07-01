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Динамо официально подтвердило уход форварда в аренду в Словакию
Эрик Рамирес в ближайший год будет играть за Слован
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" подтвердило аренду венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса в "Слован". Ранее об этом соглашении сообщали словацкие СМИ.
"Форвард "Динамо" и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес следующий сезон проведет на правах аренды в словацком клубе "Слован". Отметим, что у "Слована" будет опция выкупа контракта игрока", - пишет официальный аккаунт "Динамо" в соцсетях.
Эрик Рамирес перешел в "Динамо" в июле 2021-го года с "ДАК" 1904. Всего провел за киевскую команду семь матчей, забил один гол. Часть прошлого сезона Эрик Рамирес провел в Сегунде за "Спортинг" (Хихон).
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