Новичок Зари: Эту команду не просто так называют мужиками

Новичок "Зари" Дмитрий Мишнев поделился впечатлениями о переходе в луганский клуб.

"Приняли тепло, по-дружески. В принципе, со многими футболистами знаком: играл с Никитой Шевченко за "Мариуполь", с Олегом Данченко выступали за молодежную сборную. В теории, всех знаю. Много раз выступали против вашей команды. Теперь уже моей.

Отлично отношусь к конкуренции в "Заре". В таком клубе много хороших футболистов. Конкуренцию я люблю. Сделаю все от себя возможное.

Мне кажется, что не просто так "Зарю" называют мужиками. В любой момент эта команда может переломить ход матча: проигрывать, но потом забить 2-3 мяча и победить.

Я был в Турции, пробежки, индивидуально тренировался там. В "Заре" тренировки с мячом, что любят футболисты. Но нужно набирать физическую форму и через пробежки. Занятия интересные.

Главный тренер поприветствовал меня в команде, сказал поднажать и включаться в работу. У меня была большая пауза, но буду требовать от себя по максимуму, как и тренерский штаб. Надо показать максимум в еврокубках, как можно дальше пройти. И чемпионат, конечно. Думаю, этот чемпионат будет интересным. Задача – минимум третье место", - сказал Мишнев.