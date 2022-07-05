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Довгий: Счастлив оказаться в клубе с такими высокими амбициями

Премьер-лига
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Первый комментарий руховского новичка

Довгий: Счастлив оказаться в клубе с такими высокими амбициями

Фото: ФК Рух

Новина українською

Новичок "Руха" Алексей Довгий рассказал о своем переходе в стан "желто-черных".

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"У меня закончился контракт со "Львовом", после чего со мной связалось руководство "Руха". Очень счастлив оказаться в клубе с такими высокими амбициями, с крутой базой, где есть все условия для работы и развития. В команде подобраны очень квалифицированные тренеры, также очень перспективная молодежь. Я буду выкладываться на 200% и постараюсь стать примером для молодых футболистов. Им нужно работать над психологией, и я смогу им помочь в этом.

Уже знаком со многими игроками "Руха", ведь раньше мы часто пересекались на футбольных полях. Здесь играет мой кум Юрий Панькив, с которым мы дружим более 10 лет, поэтому мы уже почти родственники. Думаю, нам будет комфортно работать вместе.

Я некоторое время не имел тренировочного процесса, поэтому хочу как можно скорее присоединиться к команде. Готов тренироваться с утра до ночи, чтобы набрать кондиции и помочь "Руху" на футбольном поле.

База "Руха" просто космическая. Наверное, я еще не все успел увидеть. Очень рад, что в Украине есть условия для футболистов. Без преувеличения – это самая лучшая база в стране. Когда я приехал сюда с женой, она не поверила, что мы в Украине.

Цели на следующий сезон мы определим с тренерским штабом и руководством. Не нужно бить себя в грудь, что мы займем высокие места, а нужно просто делать свое дело. Я уверен, что с такими условиями, с тем отношением к работе, с такими молодыми талантливыми игроками эта команда уже скоро будет в еврокубках", - отметил Довгий.

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В статье: Алексей Довгий Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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