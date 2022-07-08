Источник: Василий Кобин будет отвечать за спортивную часть работы в Металлисте

Журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе сообщил о том, что бывший игрок "Закарпатья", "Карпат", Вереса", "Шахтера", "Металлиста", "Миная", а также экс-тренер закарпатской команды будет работать в харьковском "Металлисте", который в сезоне 2022/23 должен сыграть в УПЛ.

По информации источника, Кобин будет отвечать в "Металлисте" за спортивную часть работы. Харьковчане уже осуществили первые трансферы межсезонья: Бабенко, Коркишко и Кныш. Но кроме них идут переговоры с другими футболистами, чтобы команда могла бороться за высокие места, а не плелась в хвосте, - сообщает Игорь Цыганик.

Также информацию о переходе Василия Кобина на должность спортивного директора "Металлиста" распространила футбольная программа телеканалов "Футбол 1/2/3" "Футбол NEWS".

Напомним, что ранее Василий Кобин покинул пост тренера "Миная" из-за плохих результатов. На его место пришел Игорь Леонов, а уже его заменил Владимир Шаран, до сих пор не проведший ни одного официального поединка в должности из-за вторжения россии в Украину.