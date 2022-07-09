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Ягеллония - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Следим за львовским "Рухом"

Ягеллония - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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Львовский "Рух" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ сыграет спарринг в Польше. Его соперником станет "Ягеллония" из Белостока. Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал двенадцатым из восемнадцати участников Экстракляссы.

Начало игры в 13:00 по Киеву.

Напомним, что этим летом "Рух" уже провел два спарринга: в одном одолел "Прикарпатье" U19 3:0, в другом уступил первой команде франковцев 1:2.

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В статье: Рух (Львов) Ягеллония (Белосток)
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