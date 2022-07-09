Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ягеллония - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следим за львовским "Рухом"
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ сыграет спарринг в Польше. Его соперником станет "Ягеллония" из Белостока. Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал двенадцатым из восемнадцати участников Экстракляссы.
Начало игры в 13:00 по Киеву.
Напомним, что этим летом "Рух"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- По Харькову нанесен ракетный удар
- Сегодня Динамо проведет еще один спарринг на сборах в Швейцарии
- Россияне обстреляли Кривой Рог и Николаев
- Днепр-1 забил 14 голов в контрольном матче - за днепрян сыграли пять игроков Металлиста
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти