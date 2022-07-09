Ягеллония - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Львовский "Рух" в рамках подготовки к новому сезону УПЛ сыграет спарринг в Польше. Его соперником станет "Ягеллония" из Белостока. Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал двенадцатым из восемнадцати участников Экстракляссы.

Начало игры в 13:00 по Киеву.