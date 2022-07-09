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Верес объявил о подписании двух братьев-близнецов. Теперь таких пар в ровенской команде три

Премьер-лига
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В компанию к братьям Пасичам и братьям Шестаковым

Верес объявил о подписании двух братьев-близнецов. Теперь таких пар в ровенской команде три

фото - ФК Верес / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ровенский "Верес" на официальном уровне объявил о подписании контрактов с братьями Станиславом и Владиславом Шараями.

Контракты с двумя игроками заключены сроком на один год.

Станислав Шарай родился 25-го мая 1997-го года в Ромнах Сумской области. Рост – 175 см. Вес – 69 кг. Полузащитник. Воспитанник ромновской ДЮСШ. Предыдущие клубы: "Олимпик" (Донецк), "Авангард" (Краматорск), "Сумы", "Альянс" (Липовая Долина).

Владислав Шарай родился 25-го мая 1997-го года в Ромнах Сумской области. Рост – 175 см. Вес – 69 кг. Полузащитник. Воспитанник ромновской ДЮСШ. Предыдущие клубы: "Олимпик" (Донецк), "Авангард" (Краматорск), "Сумы", "Альянс" (Липовая Долина), "Ингулец" (Петрово).

Отметим, что это уже третья пара братьев-близнецов в "Вересе". За ровенскую команду играют Геннадий и Евгений Пасичи, а также Михаил и Сергей Шестаковы.

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В статье: Верес (Ровно) Владислав Шарай Станислав Шарай
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