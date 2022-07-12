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Вернидуб продемонстрировал мастерство во время тренировки Кривбасса

Премьер-лига
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Украинский специалист не растерял футбольные скиллы

Вернидуб продемонстрировал мастерство во время тренировки Кривбасса

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб продемонстрировал класс своим подопечным.

На очередной тренировке украинский специалист показал популярный среди футболистов трюк. 56-летний Вернидуб тонким ударом пробил по воротам с нулевого угла. Наставник так закрутил мяч, что тот залетел в сетку.

"Как босс", – подписали видео в соцсетях криворожского клуба.

Напомним, что Юрий Вернидуб совмещает службу в ВСУ и работу в футбольном клубе.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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