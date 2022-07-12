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Вернидуб продемонстрировал мастерство во время тренировки Кривбасса
Украинский специалист не растерял футбольные скиллы
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб продемонстрировал класс своим подопечным.
На очередной тренировке украинский специалист показал популярный среди футболистов трюк. 56-летний Вернидуб тонким ударом пробил по воротам с нулевого угла. Наставник так закрутил мяч, что тот залетел в сетку.
"Как босс", – подписали видео в соцсетях криворожского клуба.
Напомним, что Юрий Вернидуб совмещает службу в ВСУ и работу в футбольном клубе.
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