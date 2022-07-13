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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с вратарем

Премьер-лига
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Футболист покидает харьковскую команду

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с вратарем

Фото: ФК Металлист 1925

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"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с вратарем Денисом Шелиховым, сообщает пресс-служба команды.

33-летний голкипер стал игроком харьковской команды летом 2021 года. В официальных матчах появлялся на поле в составе "Металлиста 1925" – дважды. В игре на Кубок Украины против "Эпицентра" Шелихов сыграл на ноль, а команда одержала минимальную победу 1:0. В выездном матче УПЛ против "Александрии" Шелихов пропустил два гола в свои ворота, а "Металлист 1925" проиграл со счетом 2:0.

Ранее Шелихов выступал за "Волынь", белорусские "Ислочь" и "Луч", грузинский "Сабуртало, а также "ВПК-Агро".

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В статье: Денис Шелихов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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