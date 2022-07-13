Ярославский заверил, что Металлист продолжит получать стабильное финансирование

Сегодня официально стало известно, что главный тренер "Металлиста" Александр Кучер, а также вице-президент Евгений Красников покинули команду.

Читайте также Металлист подтвердил уход Кучера и назначение Призетко

Есть вероятность, что оба отправятся в "Днепр-1", прихватив нескольких игроков "Металлиста". Данную ситуацию прокомментировал президент команды Александр Ярославский.

"Одно дело, если бы клуб играл в Харькове, на своем стадионе, другое — когда это невозможно. В этом случае для футболистов важнее всего дать возможность поддерживать спортивную форму и профессионально расти.

Наша главная цель — сохранить клуб для Харькова и харьковчан. И все наши действия направлены на это", - заявил Ярославский.

Помимо этого он заверил, что клуб продолжит получать стабильное финансирование, и его руководство будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить его развитие. Об этом передает официальный сайт "Металлиста".