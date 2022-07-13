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Ярославский заверил, что Металлист продолжит получать стабильное финансирование

Премьер-лига
(1 голосов)

Несмотря на уход тренера и вице-президента

Ярославский заверил, что Металлист продолжит получать стабильное финансирование

скриншот youtube

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня официально стало известно, что главный тренер "Металлиста" Александр Кучер, а также вице-президент Евгений Красников покинули команду.

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Есть вероятность, что оба отправятся в "Днепр-1", прихватив нескольких игроков "Металлиста". Данную ситуацию прокомментировал президент команды Александр Ярославский.

"Одно дело, если бы клуб играл в Харькове, на своем стадионе, другое — когда это невозможно. В этом случае для футболистов важнее всего дать возможность поддерживать спортивную форму и профессионально расти.

Наша главная цель — сохранить клуб для Харькова и харьковчан. И все наши действия направлены на это", - заявил Ярославский.

Помимо этого он заверил, что клуб продолжит получать стабильное финансирование, и его руководство будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить его развитие. Об этом передает официальный сайт "Металлиста".

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В статье: Александр Кучер Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
13.07.2022 в 18:28
Почему тогда они ушли, если с финансированием все в порядке? Видимо резко сократил финансирование, что команда еле концы с концами сводит.
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