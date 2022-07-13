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Заря в спарринге разгромила команду четвертого дивизиона Польши

Премьер-лига
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Луганчане пропустили только с пенальти

Заря в спарринге разгромила команду четвертого дивизиона Польши

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Новина українською

Во втором спарринге на летнем тренировочном сборе луганская "Заря" встречалась с польским клубом из четвертого дивизиона "Легионовией".

Подопечные Патрика ван Леувена открыли счет уже на первой минуте с помощью стандарта: Снурницын замкнул подачу от угла поля. Ответ от поляков не заставил себя долго ждать, и "Легионовия" реализовала пенальти. В конце тайма опять же стандарт сменил цифры на табло: Лунев прекрасным ударом со штрафного перекинул стенку и попал точно в девятку.

Во втором тайме "Заря" выглядела более уверенно, а соперник очень устал. Вышедший после перерыва Безбородько записал в свой актив гол плюс пас. Также и хорошо себя проявил Чурко, который забил третий мяч луганцев.

Это первая победа "Зари" на сборах в Польше. Напомним, что 8 июля луганчане уступили "Легии" со счетом 1:2.

"Легионовия" (Легеново, Польша) - "Заря" (Луганск, Украина) 1:4

Голы: 5 (пен) – Игорь Снурницын 1, Максим Лунев 43, Вячеслав Чурко 52, Денис Безбородько 66

"Заря" 1 тайм: 53. Дмитрий Мацапура (ГК), 77. Олег Данченко, 32. Максим Имереков, 74. Игорь Снурницын, 38. Максим Смиян, 29. Егор Назарина, 14. Максим Хлань, 68. Кристиан, 8. Максим Лунев, 9. Дмитрий Мышнев, 11. Александр Гладкий

"Заря" 2 тайм: 1. Александр Сапутин (гк), 2. Данил Скорко (91. Даниил Алефиренко 77), 44. Арсений Батагов (4. Юрий Дудник 85), 16. Назар Байрук (27. Тимофей Сухарь 77), 19. Ахмед Алибеков, 6. Максим Казаков, 17. Денис Нагнойный, 3. Ярослав Кисиль (24. Абдулла Абдуллаев, 77), 18. Юрий Тлумак, 20. Вячеслав Чурко, 37. Денис Безбородько

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В статье: Заря (Луганск) Вячеслав Чурко Денис Безбородько Максим Лунев Игорь Снурницын Патрик ван Леувен
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