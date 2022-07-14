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На сборах с Шахтером находится Андрей Тотовицкий
Потенциальный новичок команды Игоря Йовичевича
Фото: ФК Десна
Донецкий "Шахтер" проводит подготовительные сборы в Нидерландах. Сегодня команде представили нового главного тренера Игоря Йовичевича, также известны некоторые кадровые детали.
В частности, как можно заметить на медиаматериалах, вместе с "Шахтером" работает Андрей Тотовицкий. Он находится на просмотре в "Шахтере", его последней командой была чергиновская "Десна".
Недавно также была информация о том, что Андрей Тотовицкий может продолжить карьеру в "Колосе".
Андрей Тотовицкий уже играл за "Шахтер" в 2016-м, 2018-м и 2019-м годах. Также в Украине он выступал за "Мариуполь", "Зарю" и "Десну". Побывал в аренде в Бельгии ("Кортрейк").
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