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На сборах с Шахтером находится Андрей Тотовицкий

Премьер-лига
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Потенциальный новичок команды Игоря Йовичевича

На сборах с Шахтером находится Андрей Тотовицкий

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" проводит подготовительные сборы в Нидерландах. Сегодня команде представили нового главного тренера Игоря Йовичевича, также известны некоторые кадровые детали.

В частности, как можно заметить на медиаматериалах, вместе с "Шахтером" работает Андрей Тотовицкий. Он находится на просмотре в "Шахтере", его последней командой была чергиновская "Десна".

Недавно также была информация о том, что Андрей Тотовицкий может продолжить карьеру в "Колосе".

Андрей Тотовицкий уже играл за "Шахтер" в 2016-м, 2018-м и 2019-м годах. Также в Украине он выступал за "Мариуполь", "Зарю" и "Десну". Побывал в аренде в Бельгии ("Кортрейк").

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк)
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